Спортът по телевизията - 16 октомври

Макс спорт 4
08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден
19:00 WRC: рали "Централна Европа", SS2, Голф унд Терме 2
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Александър Вукич - Алекс Микелсън
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Лучано Дардери - Шинтаро Мочизуки
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Адам Уолтън - Даниил Медведев
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Николоз Басилашвили - Джовани Мпечи Перикар
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Дамир Джумхур - Феликс Оже-Алиасим
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Лоренцо Музети - Яник Ханфман
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Ботик ван де Зандсхулп - Елиът Спицири
Евроспорт 1
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, II етап
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Томас Ечевери - Миомир Кецманович
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Юго Умбер - Матео Беретини
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Холгер Руне - Мартон Фучович
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Джейкъб Фърнли - Елиас Имер
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Хъдърсфилд" - "Болтън"