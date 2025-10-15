Медия без
Спортът по телевизията - 16 октомври

Днес, 06:06

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден
19:00 WRC: рали "Централна Европа", SS2, Голф унд Терме 2
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Александър Вукич - Алекс Микелсън
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Лучано Дардери - Шинтаро Мочизуки
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Адам Уолтън - Даниил Медведев
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Николоз Басилашвили - Джовани Мпечи Перикар
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Дамир Джумхур - Феликс Оже-Алиасим
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Лоренцо Музети - Яник Ханфман
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Ботик ван де Зандсхулп - Елиът Спицири

Евроспорт 1

14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, II етап

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Томас Ечевери - Миомир Кецманович
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Юго Умбер - Матео Беретини
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Холгер Руне - Мартон Фучович
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Джейкъб Фърнли - Елиас Имер

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Хъдърсфилд" - "Болтън"

 

