Спортът по телевизията - 14 октомври

Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Александър Вукич - Марко Топо
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Николас Джари - Тимофей Скатов
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Брандън Накашима - Хамад Меджедович
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Марк Лаял - Томас Ечевери
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Николай Будков Кяер - Марин Чилич
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Елиас Имер - Микаел Имер
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Матео Беретини - Джулио Дзепиери
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Валентин Ройер - Себастиан Баес
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Франсиско Комесаня - Давид Гофен
20:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Барселона"
Диема спорт
19:00 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., България - Чехия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Англия
Диема спорт 2
19:00 Футбол: контрола, Норвегия - Нова Зеландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Италия - Израел
Диема спорт 3
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Естония - Молдова
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Португалия - Унгария
Евроспорт 1
19:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, пролог
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпия" (Милано)
БНТ 1 / БНТ 3
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Испания - България
Нова спорт
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Турция - Грузия