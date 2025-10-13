Медия без
Спортът по телевизията - 14 октомври

Днес, 06:06

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Александър Вукич - Марко Топо
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Николас Джари - Тимофей Скатов
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Брандън Накашима - Хамад Меджедович
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Марк Лаял - Томас Ечевери
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Николай Будков Кяер - Марин Чилич
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Елиас Имер - Микаел Имер
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Матео Беретини - Джулио Дзепиери

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Валентин Ройер - Себастиан Баес
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Франсиско Комесаня - Давид Гофен
20:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Барселона"

Диема спорт

19:00 Футбол (младежи): квалификация за Евро 2027 до 21 г., България - Чехия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Латвия - Англия

Диема спорт 2

19:00 Футбол: контрола, Норвегия - Нова Зеландия 
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Италия - Израел

Диема спорт 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Естония - Молдова
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Португалия - Унгария

Евроспорт 1

19:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, пролог

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпия" (Милано)

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Испания - България

Нова спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Турция - Грузия

 

