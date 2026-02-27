Медия без
Спортът по телевизията - 1 март

Днес, 03:03

Макс спорт 3

03:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Морено - Лонър Кавана
13:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Милан"
16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Аталанта"
19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Ювентус"

Макс спорт 1

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, финал, Флавио Коболи - Франсис Тиафоу
16:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, финал, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
20:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Вегас Голдън Найтс"
23:00 НАСКАР: "Дюрамакс Гран при"

Макс спорт 2

05:30 Moto GP: ГП на Тайланд, загрявка
06:50 Moto 3: ГП на Тайланд, състезание
08:15 Moto 2: ГП на Тайланд, състезание
10:00 Moto GP: ГП на Тайланд, състезание
11:30 Голф: "Южна Африка Оупън", IV ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Монтана"
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, финал, Франсиско Серундоло / Яник Ханфман - Себастиан Баес / Лучано Дардери

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г
12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, супер Г
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал, Бари Хоукинс - Джон Хигинс / Джак Лисовски (I сесия)
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал, Бари Хоукинс - Джон Хигинс / Джак Лисовски (II сесия)

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Австралия - Филипини
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Тотнъм"
19:00 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Астерас"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км индивидуално (девойки до 19 г.)
13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (девойки до 21 г.)
17:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" (Пловдив) - ЦСКА

Евроспорт 2

13:20 Ски бягане (мъже): СК във Фалун, скиатлон
15:30 Колоездене (мъже): Кюрне-Брюксел-Кюрне
20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", IV ден

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Селтик"
16:00 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - "Фейенорд"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Утрехт" - АЗ "Алкмаар"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Нюрнберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Волфсбург"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Фрайбург"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - РБ (Лайпциг)
22:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Диема спорт

14:30 Футбол: Втора лига, "Марек" - "Янтра"
17:15 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Локомотив 1929" (София)
20:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Еспаньол"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Осасуна"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Севиля"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Селта"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Челси"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Олимпик" (Лион)

 

