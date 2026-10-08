Семен Новиков и Кирил Милов са аут за второ световно поред

тв скрийншот Тази пролет се стигна до компромис между борците на ЦСКА и БФБорба, което позволи на Кирил Милов да спечели третата си европейска титла

Олимпийският шампион Семен Новиков (кат. 87 кг) и трикратният №1 в Европа Кирил Милов (кат. 97 кг) за втора поредна година са извън състава за световното първенство по борба. Тази година то ще е от 24 октомври в Астана (Каз), а двамата елитни борци няма да участват заради напрежението между клуба им ЦСКА и ръководството на федерацията, с президент Станка Златева.

Миналата есен Новиков и Милов бяха извадени от състава за световното в Загреб, защото не се съобразиха с наложеното правило да водят централизирана подготовка и бяха извадени от националния отбор. Сега ситуацията се повтаря и от БФБорба потвърдиха пред БНТ, че всички състезатели на ЦСКА, сред които Новиков и Милов, са отказали да се включат в общите лагери, като са настоявали да се подготвят (както и миналата година) отделно, при клубния си треньор Сослан Фарниев, който бе уволнен от Станка Златева веднага, след като тя встъпи в длъжност през пролетта на 2025 г.

Тъй като борците на ЦСКА нямат подписани договори с федерацията, в класическия стил България ще бъде представена само от трима - Димитър Георгиев, Абу-Муслим Амаев и Ивайло Иванов.

Световната федерация (UWW) допуска промени в заявките до 72 часа преди меренето на кантар за всяка категория и това дава крехка надежда да се стигне до компромис, както за Евро 26 в Тирана тази пролет. Тогава Милов и Новиков бяха включени в състава и спечелиха съответно златен и сребърен медал.

При жените пък заявка е подадена единствено за 5-кратната европейска шампионка Биляна Дудова в кат. 62 кг.

В свободния стил в Астана ще се бори другият ни олимпийски шампион от Париж 2024 - Магомед Рамазанов (кат. 86 кг). Той също не участва на световното в Загреб 2025, но тогава причината бе контузия, а не проблеми с федерацията. Освен дагестанеца с български паспорт в отбора са още петима борци.

"На световното първенство, който каквото може да си вземе. Там се решава всичко - като видиш жребия, като видиш как се чувстваш. Аз съм ходила на световно и не знам какво ще стане. Никой не знае. Знаете, че там е битката. Целият свят работи за това световно първенство. Каквото си вземем, това е. Ние по принцип заслужаваме много, ама...", коментира президентът на Българската федерация по борба Станка Златева пред БНТ.