Познат парагваец стои пред Григор Димитров в Париж

ЕПА/БГНЕС архив През 2025 г. Григор Димитров използва "Мастърс" в Париж, за да се завърне в игра след 3-месечно лечение на разкъсания гръден мускул.

Първата ракета на България Григор Димитров ще играе с парагваеца Адолфо Даниел Вайехо в I кръг от квалификациите за тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Най-добрият ни състезател (№124 в света) получи "уайлд кард" за пресявките в последния момент, след като чехът Якуб Меншик се отказа заради контузия и това доведе до размествания в предварителната схема.

За да влезе в основната схема, 35-годишният хасковлия трябва да спечели два мача. При успех над южноамериканеца българският ветеран ще се изправи в решаващия II кръг срещу по-добрия измежду италианеца Лоренцо Сонего и испанеца Жауме Мунар.

Досега Димитров и Вайехо имат само една среща помежду си, в която нашият тенисист загуби. През май тази година на старта на "Мастърс" в Мадрид 22-годишният парагваец се наложи с 6:4, 6:4 и нанесе на Григор четвърто поредно поражение.

Вторият им двубой ще се изиграе днес около 18:00 ч. българско време. Мачът е поставен като последен в програмата на Корт №2 в зала "Акор Арена", която започва в 12:00 ч. наше време и предвижда още три срещи на сингъл. Непосредствено преди Димитров и Вайехо ще бъде дуелът между Сонего и Мунар - около 16:00 ч.

Най-доброто представяне на Григор във френската столица беше достигането до финала през 2023 г., когато по пътя си той отстрани двама играчи от тогавашния Топ 10 - Даниил Медведев и Стефанос Циципас. В мача за трофея българинът отстъпи с 4:6, 3:6 пред Новак Джокович.

През миналата година пък Димитров използва "Мастърс" в Париж, за да се завърне в игра след 3-месечно лечение на разкъсания гръден мускул. На старта през 2025 г. той надигра Джовани Мпечи Перикар със 7:6 (5), 6:1, след което се отказа от мача във II кръг срещу Даниил Медведев.