Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Лудогорец" взима уволнения треньор на "Мьолде"

Пер-Матиас Хьогмо е бивш национален селекционер на Норвегия

Днес, 13:22
Като футболист 65-годишният Пер-Матиас Хьогмо има 1 мач за националния тим на Норвегия - през 1986 г.
TV2
Като футболист 65-годишният Пер-Матиас Хьогмо има 1 мач за националния тим на Норвегия - през 1986 г.

Само дребни подробности остават за уточнение, преди Пер-Матиас Хьогмо да бъде представен като нов старши треньор на "Лудогорец". Това съобщи шведският в. "Афтонбладет", а новината по-късно потвърди и норвежката TV2.

65-годишният норвежец е безработен, откакто беше уволнен от "Мьолде" в края на септември. Според информацията, Хьогмо вече е постигнал устно съгласие с българския шампион и се очаква подписването на договора да стане през следващите няколко дни, "освен ако не се случи нещо непредвидено". Заедно с Хьогмо за Разград тръгва и шведският му помощник в "Мьолде" Кристофер Аугустсон. 

Хьогмо изведе шведския "Хакен" до титлата през 2022 г., преди да се отправи към Япония, където пое "Урава Ред Даймъндс". След това се завърна в Норвегия и стана треньор на "Мьолде", но бе уволнен след само един сезон на поста, след като тимът се закотви в дъното на Топ 10.

В треньорската си кариера Пер-Матиас Хьогмо е бил предимно начело на скандинавски отбори. Той бе селекционер на младежкия национален тим на страната (2000-03 г.), както и на мъжкия - в периода 2013-2016 г. Под негово ръководство националите постигнаха 10 победи и 7 равенства и допуснаха 18 загуби.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Пер-Матиас Хьогмо

Още новини по темата

"Лудогорец" и "ЦСКА 1948" загубиха за изгода на "Левски"
09 Ноем. 2025

"Ференцварош" задълбочи кризата в "Лудогорец"
07 Ноем. 2025

"Левски" извади най-голям късмет за купата
05 Ноем. 2025

"Лудогорец" даде още два мача на своя и.д. треньор
05 Ноем. 2025

Звезда на "Лудогорец" се контузи тежко след сблъсък с рефер
03 Ноем. 2025

"Лудогорец" взе с много мъка първата си победа от месец насам
30 Окт. 2025

"Лудогорец" реши да освободи треньора Руи Мота
29 Окт. 2025

Конкурент за титлата вкара 5 гола на "Лудогорец"
27 Окт. 2025

"Лудогорец" загуби нелогично само с гол разлика в Швейцария
24 Окт. 2025

Шеф на "Лудогорец" обърка класирането
22 Окт. 2025

"Лудогорец" за първи път не можа да победи "Спартак 1918" (Вн)
18 Окт. 2025

ЦСКА подля вода на "Лудогорец" в битката за върха
05 Окт. 2025

"Лудогорец" отново беше безпомощен срещу "Бетис"
02 Окт. 2025

Пелегрини: Ще ни е много трудно срещу "Лудогорец"
01 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън