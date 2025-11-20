"Лудогорец" взима уволнения треньор на "Мьолде"

Само дребни подробности остават за уточнение, преди Пер-Матиас Хьогмо да бъде представен като нов старши треньор на "Лудогорец". Това съобщи шведският в. "Афтонбладет", а новината по-късно потвърди и норвежката TV2.

65-годишният норвежец е безработен, откакто беше уволнен от "Мьолде" в края на септември. Според информацията, Хьогмо вече е постигнал устно съгласие с българския шампион и се очаква подписването на договора да стане през следващите няколко дни, "освен ако не се случи нещо непредвидено". Заедно с Хьогмо за Разград тръгва и шведският му помощник в "Мьолде" Кристофер Аугустсон.

Хьогмо изведе шведския "Хакен" до титлата през 2022 г., преди да се отправи към Япония, където пое "Урава Ред Даймъндс". След това се завърна в Норвегия и стана треньор на "Мьолде", но бе уволнен след само един сезон на поста, след като тимът се закотви в дъното на Топ 10.

В треньорската си кариера Пер-Матиас Хьогмо е бил предимно начело на скандинавски отбори. Той бе селекционер на младежкия национален тим на страната (2000-03 г.), както и на мъжкия - в периода 2013-2016 г. Под негово ръководство националите постигнаха 10 победи и 7 равенства и допуснаха 18 загуби.