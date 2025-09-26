Дебютант от чужбина бе повикан за мачовете с Турция и Испания

Дебютант бе включен в състава на мъжкия национален отбор по футбол на България за предстоящите две квалификации за Мондиал 2026 - домакинството срещу Турция на 11 октомври в София и гостуването срещу европейския шампион Испания на 14 октомври във Валядолид. Това е защитникът Атанас Чернев (23 г.). Той се наложи като титуляр в португалския "Ещрела" (Амадора) и игра без смяна и в шестте мача от началото на сезона в местната първа дивизия. Новият селекционер на националите Александър Димитров е добре запознат с качествата на Чернев, когото вика редовно доскоро в младежкия тим на България (до 21 г.).

Треньорът спази думата си и включи в състава капитана на италианския втородивизионен "Специя" Петко Христов, който не бе играл от юни 2023 г., след като влезе в конфликт с предишния селекционер Илиан Илиев.

След едногодишна пауза е викнат и нападателят Здравко Димитров, изнасящ силни мачове този сезон за турския втородивизионен "Бодрум". След възстановяване от травма в националния тим се завръща Виктор Попов ("Корона", Пол), а на линия отново след половин година пауза заради почивка и търсене на нов отбор е Филип Кръстев ("Оксфорд").

Един от основните футболисти обаче отпадна от състава заради контузия. Това е левият бек Фабиан Нюрнбергер, който е в отлична форма и има принос клубният му отбор "Дармщат" да е на първо място във Втора Бундеслига.

От играчите, които обикновено викаше Илиан Илиев, липсват вратарят Иван Дюлгеров ("Шериф"), Алекс Петков ("Кифисия", Гър) и Георги Миланов ("Динамо", Рум).

СПИСЪКЪТ С ИГРАЕЩИТЕ В ЧУЖБИНА НАЦИОНАЛИ

Вратар: Димитър Митов ("Абърдийн", Шот);

Защитници: Петко Христов ("Специя", Ит), Атанас Чернев ("Ещрела", Амадора, Порт), Росен Божинов ("Роял Антверп", Бел), Eмил Ценов ("Оренбург", Рус), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Виктор Попов ("Корона", Пол);

Халфове: Андриан Краев ("Апоел", Т.Ав., Изр), Илия Груeв ("Лийдс", Анг), Станислав Шопов ("Осиек", Хър), Филип Кръстев ("Оксфорд", Анг), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер);

Нападатели: Здравко Димитров ("Бодрум", Тур), Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Владимир Николов ("Корона", Пол), Мартин Минчев ("Краковия", Пол).