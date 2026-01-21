Наш футболен национал подписа с "Кайзерслаутерн"

Българският футболен национал Атанас Чернев подписа с "Кайзерслаутерн". Той ще играе там до края на сезона като преотстъпен от португалския "Ещрела" (Амадора), а през лятото германският втородивизионен клуб ще има опция да откупи правата на играча.

"Когато се появи възможността да се присъединя към "Кайзерслаутерн", не ми се наложи и да се замисля. Мога да докажа способностите си тук с амбициозен отбор в много силна лига и това искам да покажа на терена. Проведох добри разговори със спортния директор и треньора (б.ред. - Торстен Либеркнехт), което допълнително ме убеди, че тук мога да се развивам както спортно, така и личностно", коментира Чернев след трансфера си.

А спортният директор Марсел Клос каза: "С подписването на договора с Атанас Чернев успяхме да подсилим защитата си с играч, който много добре отговаря на желания от нас профил. Той е талантлив, със силен удар с глава и е агресивен играч, а благодарение на физическите си качества ще се адаптира лесно. Също така притежава и физическо присъствие, важно за нашия стил на игра. Въпреки че играе предимно като централен защитник, той има необходимата гъвкавост, за да бъде разгърнат в цялата отбранителна линия."

До трансфера се стигна след силните мачове, които изнесе Чернев за "Ещрела" в португалската Примейра лига. Той игра в 15 двубоя, всичките като титуляр, след като премина в клуба от Амадора през лятото със свободен трансфер от "Ботев" (Пд).

"Кайзерслаутерн" се подсилва с Атанас Чернев, който има вече два мача за мъжкия национален отбор на България, в опит да влезе в Бундеслигата. В момента тимът е на пето място във Втора Бундеслига с 30 точки и е на 4 точки от третото място, което дава право на плейоф за място в германската елитна дивизия.

Чернев ще е вторият българин, който е играл за "Кайзерслаутерн", след Мариян Христов, който бе там от 1997 до 2004 г. и участва в спечелването на една от четирите шампионски титли в историята на клуба - тази от 1998 г.