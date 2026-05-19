Бленджини даде почивка на волейболните асове

Националният отбор замина за "Силезия къп" без капитана и братя Николови

Днес, 12:45
Старши-треньорът Джанлоренцо Бленджини даде още седмица почивка на капитана Алекс Грозданов и другите двама лидери на националния отбор.
Старши-треньорът Джанлоренцо Бленджини даде още седмица почивка на капитана Алекс Грозданов и другите двама лидери на националния отбор.

Още седмица почивка получиха тримата лидери на националния отбор по волейбол. Днес представителният ни тим замина за Полша за участие в елитния приятелски турнир "Силезия къп" (20-23 май) без капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови.

Италианският селекционер на българския А отбор Джанлоренцо Бленджини определи група от 14 волейболисти. Сред тях преобладават състезатели от чужбина, а българското първенство има само четирима представители - трима от тях са от шампиона в Суперлигата "Левски София", а един е от вицешампиона "Нефтохимик" (вж. целия състав по-долу).

На турнира в Катовице и Сосновец "лъвовете" ще се изправят последователно срещу тимовете на Украйна (20 май), Сърбия (22 май) и домакина Полша (23 май). Всички двубои ще бъдат излъчвани по платените ТВ канали на "Макс спорт".

След "Силезия къп" отборът се прибира в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков. Тогава към лагера ще се присъединят Грозданов и братя Николови.

 

СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ ЗА "СИЛЕЗИЯ КЪП 2026"

Разпределители: Стоил Палев ("Левски София"), Любослав Телкийски ("Нефтохимик");

Диагонали: Венислав Антов ("Тюркоа", Франция), Димитър Димитров ("Бусан", Южна Корея);

Посрещачи: Аспарух Аспарухов ("Шлепск", Полша), Георги Татаров ("Галатасарай", Турция), Мартин Атанасов ("Веро Волей", Монца, Италия), Денислав Бърдаров (ИББ, Турция), Жасмин Величков ("Веро Волей", Монца, Италия);

Центрове: Борис Начев ("Сонепар", Падуа, Италия), Илия Петков ("Юаса Батъри", Гротадзолина, Италия), Преслав Петков ("Фолгоре", Маса, Италия);

Либеро: Дамян Колев ("Левски София"), Димитър Добрев ("Левски София").

 

