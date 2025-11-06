Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Билетите за Евроволей 2026 бяха анонсирани без цени

Феновете ще ги научат при старта на продажбата днес в 13:00 ч.

Днес, 06:15
БФВ

Българската федерация по волейбол (БФВ) анонсира старта на продажбата на билети за европейското първенство за мъже през 2026 г., на което страната ни ще бъде съдомакин. Началото ще бъде дадено днес в 13:00 ч. в онлайн платформата на Eventim.bg.

Най-важната информация обаче не беше съобщена предварително на феновете - а именно какви ще бъдат цените на пропуските за "Арена София". Посочено беше само, че: "Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове."

В допълнение беше обявено, че първият билет символично ще бъде купен от президента на БФВ Любомир Ганев.

Евроволей 2026 ще се проведе от 9 до 26 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. Нашият национален отбор ще бъде домакин на група В, в която ще се изправи последователно срещу тимовете на Северна Македония (9.IX), Португалия (11.IX), Украйна (12.IX), Израел (14.IX) и Полша (16.IX). Всички мачове на "лъвовете" ще започват в 19:00 ч.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026

Още новини по темата

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Александър Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

21 Окт. 2025

Ефектът "Казийски" не спря "Левски София" за Суперкупата
19 Окт. 2025

Димитър Каров бе тържествено въведен във волейболната Зала на славата
19 Окт. 2025

След 20 г. Казийски игра в България и изведе тима си до победа
18 Окт. 2025

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

Казийски ще изиграе най-много два мача в България
15 Окт. 2025

Официално: Евроволей 2026 се мести от Варна в София
14 Окт. 2025

Волейболът яхна вълната и мести Евро 2026 в София
09 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън