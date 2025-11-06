Билетите за Евроволей 2026 бяха анонсирани без цени

Българската федерация по волейбол (БФВ) анонсира старта на продажбата на билети за европейското първенство за мъже през 2026 г., на което страната ни ще бъде съдомакин. Началото ще бъде дадено днес в 13:00 ч. в онлайн платформата на Eventim.bg.

Най-важната информация обаче не беше съобщена предварително на феновете - а именно какви ще бъдат цените на пропуските за "Арена София". Посочено беше само, че: "Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове."

В допълнение беше обявено, че първият билет символично ще бъде купен от президента на БФВ Любомир Ганев.

Евроволей 2026 ще се проведе от 9 до 26 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. Нашият национален отбор ще бъде домакин на група В, в която ще се изправи последователно срещу тимовете на Северна Македония (9.IX), Португалия (11.IX), Украйна (12.IX), Израел (14.IX) и Полша (16.IX). Всички мачове на "лъвовете" ще започват в 19:00 ч.