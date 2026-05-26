БФС наказа сурово реферите за скандално подмината дузпа за ЦСКА

Лудогорец Стоян Арсов (в средата) бе в добро настроение преди началото на снощния мач "Лудогорец" - ЦСКА, но последвалият развой го постави в неприятна ситуация.

Съдийската комисия към БФС реагира светкавично на снощната скандална ситуация по време на мача "Лудогорец" - ЦСКА (1:0) и спря за неопределен срок правата на главния рефер на мача Стоян Арсов, както и на отговорника за VAR Васил Минев. Причината е техният фрапантен пропуск в 61-ата минута, когато не бе отсъдена дузпа за ЦСКА и не бе показан червен картон на израелския защитник на "Лудогорец" Идан Нахмиас за бруталното му влизане в бутонки в гърдите на голмайстора на "червените" Леандро Годой.

Случаят ще бъде разгледан специално от Съдийската комисия (СК), като бе подчертано, че е възможно да бъде преразгледано дори участието на Арсов и Минев в предстоящия сезон 2026/27 в Първа лига.

"СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", подчертаха от комисията.

Ситуацията предизвика гневни реакции в ЦСКА. "Хората зад VAR трябва да си ударят два шамара пред огледалото. Това беше безобразие! Дузпа с червен картон, не просто дузпа. Всички трябва да знаят, че ще спазваме добрия тон, но няма да мълчим. Смятам, че наченките за добро представяне от съдийството бяха налице. Въпросът е, че имаше и изключения и дали това бягство от феърплея е умишлено. За мен това днес е умишлено", коментира спортният директор на клуба Бойко Величков. А резервният вратар на "червените" Димитър Евтимов написа в една от социалните мрежи по адрес на съдиите в мача: "Вие се гаврите с хората. Дано някога успеете да спите спокойно!"

ЦСКА ПОИСКА ДОЖИВОТНИ НАКАЗАНИЯ ЗА РЕФЕРИТЕ

Решението на Съдийската комисия обаче не удовлетвори съвсем ЦСКА. От клуба излязоха с декларация, в която поискаха доживотни наказания за реферите. "Станахме свидетели на една от най-бруталните, необясними и скандални грешки в българското футболно първенство. Вероятно няма да сгрешим, ако кажем - и в цялата история на българския футбол!

Неотсъдената дузпа от главния съдия Стоян Арсов в полза на ЦСКА след брутално и опасно за здравето влизане от страна на футболист на Лудогорец с бутоните в гърдите на Леандро Годой, което се случи пред очите на главния рефер и пред цяла България и бе повторено в детайли от телевизионното излъчване, е тежка присъда за нивото на българското футболно съдийство. Липсата на реакция от страна на VAR екипът в лицето на Васил Минев и Денислав Сталев пък на практика е престъпление срещу играта! Тя компрометира не само феърплея и справедливостта, но основателно повдига въпроса защо изобщо се използва системата за видеоповторения в българското първенство и чии интереси обслужва тя.

Защото още в реално време на всички на стадиона и на зрителите пред екраните им стана ясно, че това е абсолютно нарушение, при това застрашаващо здравето на футболиста на ЦСКА, заслужаващо не само отсъждане на дузпа, но и задължителен червен картон", се казва в изявлението. И се настоява за най-тежки санкции: "ЦСКА твърдо настоява за адекватно и сурово наказание на целия съдийски състав на двубоя с "Лудогорец", което според нас значи отнемане на правата им за съдийстване в българския професионален футбол завинаги! Категорични сме, че докато подобни рефери са допускани да ръководят двубои от елитната ни дивизия, целият български футбол ще страда."

В допълнение се изисква и аудио запис от комуникацията в този момент между главния рефер (Стоян Арсов), и съдията, отговарящ за VAR (Васил Минев). "Смятаме, че футболната общественост в България заслужава да чуе как се взимат съдийските решенията в такива моменти!", обясниха от ЦСКА.