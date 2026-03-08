Медия без
Алберт Попов спечели нови 3 точки за Световната купа

Най-добрият ни скиор раздели 28-ото място на слалома в Кранска гора

Днес, 14:51
Алберт Попов
ЕПА/БГНЕС
Алберт Попов

Алберт Попов раздели 28-ото място на слалома в Кранска гора (Слвн) и прибави нови три точки в актива си за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

28-годишният софиянец бе 28-и след първия манш, а след втория не успя да премине напред. Той събра общо време от 1:40.59 мин., колкото и италианеца Алекс Винацер. Двамата останаха на 1.74 сек. от победителя Атле Лий Макграт (Нор).

Макграт победи в състезанието с едва 1 стотна сънародника си Хенрик Кристоферсен, а на още 3 стотни по-назад третото място зае друг норвежец, но каращ под бразилски флаг - Лукас Пинейро Бротен.

Шестата победа в кариерата на Атле Лий и трета през настоящия сезон, го направи лидер за малката Световна купа в слалома с актив от 452 т. Пинейро Бротен обаче е само с точка по-малко, трети (с 455) е Клеман Ноел (Фр), а Кристоферсен има 373 на четвъртата позиция. До края на сезона има само още един слалом - на финалите в Лилехамер (Нор) на 25 март.

Алберт Попов заема 21-во място в класирането на слалома с актив от 106 т., а в генералното за Големия кристален глобус този актив му отрежда 60-а позиция. Тук лидер е Марко Одермат (Швейц) с 1530 т., следван от Лекас Пинейро Бротен с 898 и Атле Лий Макграт със 744.

