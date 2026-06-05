Тръмп свика "най-големия митинг на всички времена"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който артисти отказаха да участват, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Събитието на 24 юни на националната алея (National Mall) във Вашингтон ще послужи като официално откриване на честванията за 250-годишнината, кулминацията на които ще бъде на 4 юли 2026 г. Митингът ще бъде под надслов „Америка се завърна“ (AMERICA IS BACK).

„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

Провеждането на концерта бе под въпрос, след като петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от участие, позовавайки се на политически съображения. Отказалите се са - Мартина Макбрайд (кънтри звезда), Брет Майкълс (фронтмен на рок групата Poison), The Commodores (фънк/соул група), Morris Day and the Time, Young MC (хип-хоп изпълнител).

На митинга този месец все пак ще има певци. "Ще имаме невероятния Ли Гринууд, който ще ме представи с това, което се оказа един от най-големите хитове на всички времена, GOD BLESS THE U.S.A., и невероятния Кристофър Макио, който ще изпее Nessun Dorma, Hallelujah, Ave Maria, God Bless America и други — откакто легендарният Лучано Павароти не е имало такъв глас!" Вместо групи, не митинга ще участват оркестърът на американската армия „Pershing’s Own“ и хорът на въоръжените сили, както и оркестърът на морската пехота на САЩ „The President’s Own“ заедно с Общия хор на въоръжените сили.

Във връзка с празниците на южната морава на Белия дом вече се изгражда метална клетка за провеждане на вечер с ММА боеве (UFC). Държавният департамент планира издаването на лимитирани паспорти с лика на Доналд Тръмп, подготвя се дизайн на юбилейна банкнота от 250 долара с неговия портрет, а Монетният двор на САЩ ще изсече 24-каратова златна възпоменателна монета с неговото лице.