Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американският втечнен газ превзе Европа

Две трети от вноса на ВПГ на Стария континент идват от САЩ

Днес, 11:30
Германия стана един от големите вносители на втечнен газ, като в рекордни срокове изгради LNG терминали.
Германия стана един от големите вносители на втечнен газ, като в рекордни срокове изгради LNG терминали.

През 2026 г. почти две трети от вноса на втечнен природен газ (ВПГ) в Европа ще идва от САЩ. Това сочи нов доклад на Института за енергийна икономика и финансов анализ (ИЕИФА), цитиран от Euronews. Още пред 2025 г. делът на американски ВПГ достигна 57% - рязко увеличение в сравнение с нивата отпреди войната. 
Зависимостта на Европа от американския ВПГ ще продължи да нараства и през 2027 г. - в синхрон с усилията на ЕС за постепенно преустановяване на вноса на руски изкопаеми горива. ЕИФА прогнозира, че тенденцията ще е видима и през следващите години, като се очаква да влязат в сила допълнителни дългосрочни договори за доставки.
Повечето европейски правителства се стремят да преустановят напълно вноса на руски газ до 2027 г. в рамките на стратегията REPowerEU. 
От 2022 г. насам държавите – членки на ЕС бързо увеличиха вноса на ВПГ, особено от САЩ, за да компенсират намаляващите доставки по газопроводите от Русия.
ИЕИФА отбелязва, че тази промяна е подобрила краткосрочната енергийна сигурност на Европа, но създава нарастващ риск от концентрация. Замяната на зависимостта от руския газ със силна зависимост от друг единствен доставчик би могла да изложи Европа на бъдеща политическа и пазарна нестабилност.
В доклада се отбелязва, че вносът на ВПГ от САЩ обикновено е по-скъп от този на газа, доставян по газопровод, поради разходите за втечняване, транспортиране и регазификация.
Според оценки на ИЕИФА страните от ЕС са похарчили около 117 млрд. евро за внос на ВПГ от САЩ от началото на 2022 г. до средата на 2025 г.

Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори изрази загриженост относно рисковете от концентрация на доставките, свързани с нарастващата роля на американския ВПГ на европейския пазар.

Увеличението на вноса на ВПГ се наблюдава въпреки общия спад в потреблението на газ в Европа през последните години, свързан със забавянето в промишлеността, мерките за енергоспестяване и увеличаването на приноса на възобновяемите енергийни източници. 

Държави от ЕС продължават да разширяват инфраструктурата си за внос на ВПГ. Германия, която преди силно зависеше от руския тръбопроводен газ, бързо разви плаващи терминали за ВПГ и се превърна в един от най-големите купувачи на американски ВПГ в Европа.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ВПГ, втечнен газ

Още новини по темата

"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

12 Май 2026

Катарският гигант QatarEnergy вече произвежда втечнен газ в Тексас
05 Май 2026

САЩ, Канада и други страни бързо компенсират шока "Ормуз"
01 Май 2026

Спирането на катарския газ не е фатално за ЕС
09 Март 2026

Гърция се готви да залее Европа с втечнен газ от САЩ
09 Февр. 2026

Бум на втечнен природен газ натиска надолу котировките

01 Февр. 2026

Износът на природен газ от Гърция скочи с над 660%

29 Дек. 2025

САЩ строят 14 000 км газопроводи
11 Дек. 2025

За Турция американският ВПГ вече е по-изгоден от руския тръбен газ
04 Дек. 2025

Световните енергийни играчи "гласуват" за природния газ
27 Ноем. 2025

И Индия започна да купува природен газ от САЩ
19 Ноем. 2025

Гърция подписа със САЩ за доставки на втечнен газ за 20 г.

08 Ноем. 2025

Бумът на втечнен газ прекроява световния пазар
03 Ноем. 2025

Купувачите ще диктуват цените на втечнения природен газ

17 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса