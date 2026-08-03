Парламентът отчете 28 приети закона за три месеца

28 закона и 89 решения – това е продуктът от работата на 52-рото Народно събрание за първата му сесия, продължила от 30 април до 31 юли. Това съобщиха от пресцентъра на парламента, като се позоваха на справка от дирекция "Законодателна дейност и парламентарен контрол" на събранието.

Сред по-важните са Законът за държавния бюджет за 2026 г., който ще се запомни с големия бюджетен дефицит и който беше атакуван от опозицията в Конституционния съд, както и бюджетите на общественото осигуряване и здравеопазване; поредният антикорупционен закон , който възстанови разпуснатата Комисия за противодействие на корупцията; поправките в Изборния кодекс , върнали машинното гласуване.

За това време депутатите са провели 39 пленарни заседания. Те избраха шефове на цивилното разузнаване (досегашният му председател получи нов мандат - бел.ред.) и на ДАНС (върнат беше старият ѝ ръководител - ), а също и подуправител на здравната каса, и член на антикорупционната комисия от парламентарната квота. За есента остана изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата.

Към правителството са отправени 765 въпроса и 10 питания по линия на парламентарния контрол. Отговорено е на 546 въпроса и на 6 питания.