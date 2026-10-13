Киев получи закъсняло предупреждение за руска ракетна атака

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преди руския ракетен обстрел на Киев тази нощ страната не е получила предупреждение от партньорите си. Според украинските военновъздушни сили противовъздушната отбрана не е успяла навреме да получи данни за изстрелването на руските балистични ракети, които са били засечени вече над Киев. Предупреждение е имало, но то не е било навреме, стана ясно по-късно.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви пред Варшавския форум за сигурност днес, че разузнавателното сътрудничество със САЩ продължава и забавеното обявяване на въздушната тревога се дължи на специалния "тип оръжие, използвано от руската страна."

"Да, продължаваме това сътрудничество", каза Сибига, като призна, че нощната атака е била съпроводена със закъсняло обявяване на тревога.

Според OBOZ.UA снощи е имало поне шест взрива, преди да бъде обявена тревогата в 22:09 ч. Украинските ВВС сили съобщиха за шест балистични ракети, като типът им се уточнява. Те са били засечени от радари чак по време на атаката и няма данни откъде в Русия са изстреляни. Предполага се, че са използвани ракети от ЗРК С-400. Съветникът на президента Сергей Бескрестнов, това не е първият случай, в който пускове на С-400 не са били засечени от разузнавателните служби на партньорите, и призова да не се правят прибързани изводи.

Въпросът за предоставянето на разузнателни данни от САЩ към Украйна е актуален след като медии в САЩ съобщиха, че Вашингтон заплашва да спре разузнавателните данни, ако Киев не се съгласи да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.

В деня на двете изявления се появиха и съобщения, че президентът Доналд Тръмп може да лиши Украйна както от разузнавателна информация, така и от услугата на Starlink, на която силно разчитат украинските военни. Нито едно от тези твърдения не е потвърдено официално от американска страна.