Apple ще инвестира 100 млрд USD в САЩ, за да избегне санкции

07 Авг. 2025Обновена
Доналд Тръмп поздравява Тим Кук за решението за инвестиции
EPA/BGNES
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мито от 100% върху компютърните чипове, което вероятно ще повиши цената на електрониката, автомобилите, домакинските уреди и други стоки, смятани да крайно необходими в дигиталната епоха, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

"Ще наложим мито от приблизително 100% върху чиповете и полупроводниците", заяви Тръмп в Овалния кабинет на среща с главния изпълнителен директор на компания "Епъл" (Apple) Тим Кук. "Ако произвеждате в САЩ обаче, няма да има такса", допълни той.

B нeoтдaвнaшния cи oтчeт зa пpиxoдитe, Аррlе зaяви, чe тapифитe вeчe ca cтpyвaли нa ĸoмпaниятa 800 милиoнa дoлapa. Koмпaниятa oчaĸвa новите мита дa cтpyвaт oщe 1,1 милиapдa дoлapa пpeз cлeдвaщoтo тpимeceчиe. Нoвите тapифи въpxy индийcĸия внoc ще cтpyвaт нa ĸoмпaниятa oĸoлo 10 милиapдa дoлapa гoдишнo.

Президентът заяви, че компаниите, които произвеждат компютърни чипове в САЩ, ще бъдат освободени от мито. По време на пандемията от ковид недостигът на компютърни чипове доведе до повишаване на цените на автомобилите и до общо увеличаване на инфлацията, припомня АП.

На срещата на Тим Кук с Тръмп в Белия дом бе обявено, че "Епъл" ще увеличи инвестициите си в производството в САЩ с допълнителни 100 милиарда долара през следващите четири години.

Новата сума от 100 млрд.долара включва новата американска производствена програма, която ще се осъществи в САЩ с помощта на партньори като Corning, Coherent, GlobalWafers America, Applied Materials, Texas Instruments, Samsung, GlobalFoundries, Amkor, and Broadcom. 

По време на брифинга Кук представи на Тръмп диск, направен от стъкло Corning, направен от бивш американски морски пехотинец, който сега е служител на Apple. Работейки с Corning, Apple ще прави всяко покриващо стъкло за iPhone или Apple watch Хародсбърг, Кентъки.  Компанията също така рекламира вериги за доставка "от край до край" на силиций.

"Епъл" ще си партнира със "Самсунг", за да работи по нови технологии за производство на чипове в завода си в Остин, Тексас. Компанията ще разполага с общо 450 000 работни места в САЩ, това ще засегне 79 фабрики.

"Това е значителна стъпка към крайната цел да се гарантира, че айфоните, продавани в САЩ, се и произвеждат в Америка", каза на пресконференцията Тръмп.

Инвестициите са предвидени за пренасяне на по-голяма част от веригата за доставки и модерното производство в САЩ като част от инициатива, наречена Американска производствена програма. Това обаче не е пълен ангажимент за производство на популярните устройства "Айфон" в страната, отбелязва АП.

"Това включва започване на работа, както и разширяване на работата с 10 компании в цяла Америка. Те произвеждат компоненти, включително полупроводникови чипове, които се използват в продуктите на "Епъл", продавани по цял свят, и ние сме благодарни на президента за подкрепата му", каза Кук в изявление във връзка с инвестицията.

Преди известно време "Епъл" обяви, че възнамерява да инвестира 500 млрд. долара в САЩ, а сега ще увеличи тази сума до 600 млрд. долара. В последните месеци Тръмп критикува технологичната компания и самия Кук за усилията им да преместят производството на айфони в Индия, за да избегнат митата, които администрацията планираше за Китай.

Търсенето на компютърни чипове в световен мащаб расте, като по данни на Световната организация за статистика на търговията с полупроводници продажбите са се увеличили с 19,6% през годината, приключила през юни.

Заплахите на Тръмп за налагане на мита са в разрез със съществуващите планове за съживяване на производството на компютърни чипове в САЩ. Президентът разчита, че по-високите цени на чиповете ще принудят повечето компании да отворят производствени предприятия в САЩ въпреки риска митата да намалят корпоративните печалби и да повишат цените на мобилните телефони, телевизорите и хладилниците.

 

