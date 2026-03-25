Шифрин спечели историческа 6-а Световна купа

Рекордьорката по победи за Световната купа в алпийските дисциплини на ските Микаела Шифрин изравни върховото постижение за най-много шампионски титли във веригата. 31-годишната американка спечели големия Кристален глобус за 6-и път в кариерата си и се нареди до легендата Анемари Мозер-Прьол на върха във вечната класация при жените.
Австрийката извоюва купите преди половин век - през 1971-1975 и 1979 г. Шифрин заслужи своите трофеи през 2017-2019, 2022-2023 и 2026 г.
She now equals Annemarie Moser-Pröll with six Overall titles and reaches a total of 18 Crystal Globes.
Тазгодишният ѝ триумф дойде по особено драматичен начин в последния ден от сезона. Състезателката от САЩ се нуждаеше от място в Топ 15 на гигантския слалом от Финалите в Лилехамер, за да подпечата и на теория първото си място в генералното класиране. Единствената останала претендентка за върха беше Ема Айхер, която пък задължително трябваше да спечели състезанието, за да има шанс да триумфира с първата си Световна купа - ако Шифрин не вземе точки.
След първия манш това съвсем не изглеждаше невъзможно, тъй като Айхер беше с трето време, а Шифрин - със 17-о. С шеметно спускане във втория манш обаче американката рано уби интригата и с комбиниран резултат 2:18,81 мин. зае 11-о място на финала. Германката пък завърши 12-а с 2:18,83 мин.
"Моментът е много емоционален за мен. Всичко, което се случи през сезона, беше велико - сподели след състезанието Микаела. - Карането на Ема през цялата година беше извън всички стандарти. Гледах я днес и си мислех, че тя наистина може да го направи. Сега съм много щастлива, че успях да се справя."
Победителка в заключителния гигантски слалом стана Валери Грение от Канада с общо време 2:16,79 мин. На подиума се качиха още Мина Холтман от Норвегия (+0,47 сек.) и Юлия Шайб от Австрия (+0,57 сек.), която предсрочно си беше гарантирала малкия Кристален глобус в дисциплината.
Микаела Шифрин финишира сезона с актив от 1410 т. начело в генералното класиране за Световната купа. Ема Айхер остана втора с 1323 т., а трета се нареди Камий Раст от Швейцария с 1049 т.
Освен големия трофей Шифрин взе и малкия глобус в слалома. Другите две купи в отделните дисциплини през 2025/2026 г. спечелиха италианки - Лаура Пировано в спускането и София Годжа в супер Г.
ПРИ МЪЖЕТЕ
По традиция сезонът в алпийските ски приключи с мъжкия слалом. В него участие взе и българската звезда Алберт Попов, който обаче се представи посредствено.
28-годишният софиянец завърши състезанието на последно място сред 23-мата участници, стигнали до финала (двама отпаднаха в първия манш и един във втория). Алберт беше най-бавен при първото преминаване по трасето и даде второто най-слабо време във второто, финиширайки с изоставане от цели 5:57 сек. спрямо победителя.
На първо място се класира норвежецът Тимон Хауган с комбиниран резултат от двата манша 2:03,75 мин. На почетната стълбичка се качиха също швейцарецът Лоик Меяр (+0,44 сек.) и финландецът Едуард Халберг (+1,03 сек.).
Световната купа в най-техничната дисциплина пък спечели Атле Лие Макграт (Норвегия) с 584 т., следван от Клеман Ноел (Франция) с 520 т. и Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с 511 т. Именно бразилецът с норвежки корени отпадна във II манш днес и се лиши от шансовете да се бори за трофея.
Големия Кристален глобус отдавна спечели Марко Одермат (Швейцария), който ликува с трофея за пети пореден сезон (2022-2026 г.).