"Реал" пак е най-скъпият клуб със стойност близо $10 млрд.

ЕПА/БГНЕС Класацията на "Форбс" излезе точно на старта на кампанията за президентските избори в "Реал", на които феновете за първи път от 2006 г. ще гласуват. Флорентино Перес, който води клуба оттогава обяви мотото на кампанията си - "Много история предстои да се напише", и взе за лица бившите звезди на тима Роналдо и Роберто Карлос. Съперник на Перес на изборите на 7 юни ще е предприемачът Енрике Рикелме.

"Реал" (Мадрид) отново е най-богатият клуб в световния футбол, а "Барселона" изпревари "Манчестър Юнайтед" и се изкачи на второ място в годишната класация на авторитетното икономическо списание "Форбс".

"Реал" вече се оценява на $9,5 млрд., което е с близо $3 млрд. повече от миналогодишната му стойност от $6.75 млрд. "Барса" струва $7,5 млрд., а "Манчестър Юнайтед" - $7,2 млрд., като приходите му за миналия сезон, в който завърши едва на 15-о място се оценяват на $865 млн.

Английската Висша лига има шест отбора в Топ 10 и общо 11 в Топ 30. "Ливърпул", който стана шампион през 2024/25 е на четвърто място със стойност от $6,2 млрд., докато "Манчестър С" слиза от пето на седмо място с $5,5 млрд., изпреварен от европейския клубен шампион ПСЖ - 5.8 млрд., и от "Байерн" - $5,7 млрд.

До края на челната десетка са само английски тимове: "Арсенал" ($5,4 млрд.), "Челси" ($4,2 млрд.) и "Тотнъм" ($3 млрд.).

Третият най-силен испански клуб - "Атлетико" е на 11-о място, а прави впечатление, че в Топ 30 има общо 7 отбора от американската Мейджър сокър лийг. Това е повече от италианските (4), испанските и германските (по 3), френските и португалските (по 1).

Според оценката на "Форбс" вече цели 22 клуба са милиардери, а останалите 8 са почти на тази граница, като "най-бедният" в Топ 30 - "Остин", струва $850 млн. Средната цена на 30-те отбора е $2,9 млрд.

Ето и пълния Топ 30 на "Форбс":

1. "Реал" (Мадрид, Исп) $9,50 млрд.

2. "Барселона" (Исп) $7,50 млрд.

3. "Манчестър Юн" (Анг) $7,20 млрд.

4. "Ливърпул" (Анг) $6,20 млрд.

5. "Пари Сен Жермен" (Фр) $5,80 млрд.

6. "Байерн" (Мюнхен, Гер) $5,70 млрд.

7. "Манчестър С" (Анг) $5,50 млрд.

8. "Арсенал" (Анг) $5,40 млрд.

9. "Челси" (Анг) $4,20 млрд.

10. "Тотнъм" (Анг) $3,00 млрд.

11. "Атлетико" (Исп) $2.95 млрд.

12. "Ювентус" (Ит) $2,40 млрд.

13. "Борусия" (Д, Гер) $2,20 млрд.

14. "Милан" (Ит) $1,85 млрд.

15. "Интер" (Ит) $1,80 млрд.

16. "Астън Вила" (Анг) $1,40 млрд.

17. "Интер Маями" (САЩ) $1,35 млрд.

18. "Лос Анджелис" (САЩ) $1,32 млрд.

19. "Нюкасъл" (Анг) $1,25 млрд.

20. "ЛА Галакси" (САЩ) $1,08 млрд.

21. "Ню Йорк сити" (САЩ) $1,02 млрд.

22. "Атланта Юн" (САЩ) $1,00 млрд.

23. "Бенфика" (Пор) $0,96 млрд.

24. "Рома" (Ит) $0,94 млрд.

25. "Евертън" (Анг) $0,93 млрд.

26. "Фулъм" (Анг) $0,92 млрд.

27. "Брайтън" (Анг) $0,91 млрд.

28. "Щутгарт" (Гер) $0,88 млрд.

29. "Сиатъл Саундърс" (САЩ) $0,86 млрд.

30. "Остин" (САЩ) $0,85 млрд.