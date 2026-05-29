"Реал" пак е най-скъпият клуб със стойност близо $10 млрд.

"Реал" (Мадрид) отново е най-богатият клуб в световния футбол, а "Барселона" изпревари "Манчестър Юнайтед" и се изкачи на второ място в годишната класация на авторитетното икономическо списание "Форбс".
"Реал" вече се оценява на $9,5 млрд., което е с близо $3 млрд. повече от миналогодишната му стойност от $6.75 млрд. "Барса" струва $7,5 млрд., а "Манчестър Юнайтед" - $7,2 млрд., като приходите му за миналия сезон, в който завърши едва на 15-о място се оценяват на $865 млн.
Английската Висша лига има шест отбора в Топ 10 и общо 11 в Топ 30. "Ливърпул", който стана шампион през 2024/25 е на четвърто място със стойност от $6,2 млрд., докато "Манчестър С" слиза от пето на седмо място с $5,5 млрд., изпреварен от европейския клубен шампион ПСЖ - 5.8 млрд., и от "Байерн" - $5,7 млрд.
До края на челната десетка са само английски тимове: "Арсенал" ($5,4 млрд.), "Челси" ($4,2 млрд.) и "Тотнъм" ($3 млрд.).
Третият най-силен испански клуб - "Атлетико" е на 11-о място, а прави впечатление, че в Топ 30 има общо 7 отбора от американската Мейджър сокър лийг. Това е повече от италианските (4), испанските и германските (по 3), френските и португалските (по 1).
Според оценката на "Форбс" вече цели 22 клуба са милиардери, а останалите 8 са почти на тази граница, като "най-бедният" в Топ 30 - "Остин", струва $850 млн. Средната цена на 30-те отбора е $2,9 млрд.
Ето и пълния Топ 30 на "Форбс":
1. "Реал" (Мадрид, Исп) $9,50 млрд.
2. "Барселона" (Исп) $7,50 млрд.
3. "Манчестър Юн" (Анг) $7,20 млрд.
4. "Ливърпул" (Анг) $6,20 млрд.
5. "Пари Сен Жермен" (Фр) $5,80 млрд.
6. "Байерн" (Мюнхен, Гер) $5,70 млрд.
7. "Манчестър С" (Анг) $5,50 млрд.
8. "Арсенал" (Анг) $5,40 млрд.
9. "Челси" (Анг) $4,20 млрд.
10. "Тотнъм" (Анг) $3,00 млрд.
11. "Атлетико" (Исп) $2.95 млрд.
12. "Ювентус" (Ит) $2,40 млрд.
13. "Борусия" (Д, Гер) $2,20 млрд.
14. "Милан" (Ит) $1,85 млрд.
15. "Интер" (Ит) $1,80 млрд.
16. "Астън Вила" (Анг) $1,40 млрд.
17. "Интер Маями" (САЩ) $1,35 млрд.
18. "Лос Анджелис" (САЩ) $1,32 млрд.
19. "Нюкасъл" (Анг) $1,25 млрд.
20. "ЛА Галакси" (САЩ) $1,08 млрд.
21. "Ню Йорк сити" (САЩ) $1,02 млрд.
22. "Атланта Юн" (САЩ) $1,00 млрд.
23. "Бенфика" (Пор) $0,96 млрд.
24. "Рома" (Ит) $0,94 млрд.
25. "Евертън" (Анг) $0,93 млрд.
26. "Фулъм" (Анг) $0,92 млрд.
27. "Брайтън" (Анг) $0,91 млрд.
28. "Щутгарт" (Гер) $0,88 млрд.
29. "Сиатъл Саундърс" (САЩ) $0,86 млрд.
30. "Остин" (САЩ) $0,85 млрд.