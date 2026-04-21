Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нургюл Салимова е в дамския Топ 3 на Евро 2026

Момчил Петков се представи най-силно от българските шахматисти на първенството в Катовице

Днес, 09:54
Международен майстор Нургюл Салимова е стъпила на дамския подиум на Евро 2026 заедно с другите две най-силно представили се жени на първенството в Катовице - Теодора Иняц (в средата) и Ставрула Цолакиду (вляво).
facebook
Международен майстор Нургюл Салимова е стъпила на дамския подиум на Евро 2026 заедно с другите две най-силно представили се жени на първенството в Катовице - Теодора Иняц (в средата) и Ставрула Цолакиду (вляво).

Нургюл Салимова зае трето място сред жените на европейското индивидуално първенство по шахмат в Катовице (Полша, 6-20 април). 22-годишната българка събра 6,5 т. в 11 кръга по швейцарската система, които ѝ отредиха поделена 113-а позиция в общото класиране на открития турнир.

Сред участвалите дами по-силно от състезателката от търговищкото с. Крепча се представиха само две шахматистки, и то единствено по допълнителни показатели. Също с актив от 6,5 т. европейската шампионка за жени от 2025 г. Теодора Иняц от Сърбия зае 93-то място, а гъркинята Ставрула Цолакиду раздели 108-а позиция.

"Европейско индивидуално първенство по шахмат - отметнато. Трета сред жените. Напред към следващата цел", написа Нургюл в профила си във "Фейсбук".

Първенец на Стария континент на Евро 2026 стана украинецът Роман Дехтяров с 9 т. Негови подгласници с по 8,5 т. са двама представители на Азербайджан - Ниджат Абасов (който е сред треньорите на Нургюл Салимова) заслужи сребърния медал, а Айдин Сулейманли взе бронзовия.

В първенството участваха и още четирима българи. Най-силно се представи гросмайстор Момчил Петков, който завърши на 34-то място със 7,5 т. Младият талант Никола Кънов се нареди 179-и с 6 т., Лъчезар Йорданов е 480-и с 2,5 т., а Белослава Кръстева е 482-ра със същия актив.

Общо в шампионата участваха 501 шахматисти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, Нургюл Салимова, Момчил Петков, Никола Кънов, Лъчезар Йорданов, Белослава Кръстева

Още новини по темата

Индийка ще играе за световната титла в женския шахмат
16 Апр. 2026

20-годишен узбек е новият претендент за шахматната корона
15 Апр. 2026

Европейските санкции за български шахматисти влизат в сила от 1 юни
23 Март 2026

23 клуба се опълчиха на ултиматум от БФШ 2022
24 Февр. 2026

Шахматът отново остана без лиценз
29 Яну. 2026

FIDE отряза спортния министър в оставка
21 Яну. 2026

Стефанова финишира в десетката на Евро 2025 по рапид
11 Яну. 2026

Антоанета Стефанова е 11-а в Европа в блиц шаха
10 Яну. 2026

Две българки са в Топ 15 на блиц шахмата
30 Дек. 2025

Стефанова финишира в Топ 20 на световното по бърз шах
28 Дек. 2025

Българка е първа при жените на Евро 2025 по ускорен шахмат
01 Дек. 2025

Узбек стана най-младият носител на Световната купа по шахмат
26 Ноем. 2025

Европейският шахмат съзря политическа намеса от спортния ни министър
13 Ноем. 2025

Спортният министър се оплете за драмите в шахмата
12 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа