"Левски" си осигури първото място за поне още две седмици

"Сините" за малко не се изложиха срещу 10 играчи на "Берое", но все пак победиха

04 Окт. 2025
Халфът на "Левски" Акрам Бурас (в средата) и защитникът Кристиан Димитров вкупом се опитват да отнемат топката от голмайстора на "Берое" Алберто Салидо по време на мача на ст. "Георги Аспарухов".
БГНЕС
Халфът на "Левски" Акрам Бурас (в средата) и защитникът Кристиан Димитров вкупом се опитват да отнемат топката от голмайстора на "Берое" Алберто Салидо по време на мача на ст. "Георги Аспарухов".

"Левски" ще остане начело в класирането на Първа лига поне още две седмици. "Сините" победиха днес с 3:1 гостуващия тим на "Берое" в мач от Х кръг и със сигурност не може да бъдат изместени от върха в оставащите мачове утре, тъй като имат 26 т., т.е. с 5 повече от шампиона "Лудогорец", който в неделя вечер има дерби с ЦСКА в София. Следващият кръг пък е след две седмици, тъй като сега следва пауза заради мачовете на националния отбор с Турция и Испания.

Успехът на "Левски" тази вече обаче не дойде никак лесно. Началото беше подвеждащо - Мустафа Сангаре откри резултата за домакините в 11-ата мин., след като получи чудесен извеждащ пас от Мазир Сула и се пребори с трима играчи на старозагорци преди да нанесе точен удар.

След това "Левски" натисна съперника си и вторият гол висеше на косъм. Усещането за победата вече стана осезаемо за играчите на домакините в 50-ата мин., когато Тижан Сона получи червен картон за нарушение срещу защитника на "сините" Алдаир.

Вместо да удвои аванса си срещу 10 играчи обаче "Левски" допусна изравняване. В 73-ата мин. Йесид Валбуена подаде с перспектива към Алберто Салидо, който отбеляза седмото си попадение в първенството от началото на сезона.

В тази ситуация "сините" реагираха по учебник - с два гола. В 81-ата мин. Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, където Марин Петков отблизо засече топката - 2:1. Крайният резултат беше оформен във втората минута на добавеното време, когато словенецът Гашпер Търдин вкара първия си гол за "Левски" в официален мач.

Левски - Берое 3:1 /репортаж/
Date: 04-10-2025
vbox7.com

ОТЗИВИ

След трудната победа треньорът на "Левски" Хулио Веласкес съжали, че успехът не е бил по-изразителен. "Един мач, в който ние бяхме доминиращият отбор от началото до края. Направихме много добър мач, контролирайки абсолютно всички фази на играта. Действията се развиваха само в противниковото поле. Изключително високо притежание на топката, заемахме правилно пространствата. Това, което ни липсваше до 80-ата минута, беше да материализираме шансовете, които създадохме. На база случилото се на терена, по-логично беше мачът да свърши с по-убедителен резултат. Не успявайки да вкараме втори гол, се стигна до ситуацията, в която ни изравниха. Реакцията след изравнителния гол беше невероятна. Във всички фази играчите направиха изключително добър мач. Отборът реагира изключително добре в моментите, когато губеше топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция. И на второ място, след като съумеем да отнемем, да сме заедно при изнасянето. Влагането на футболистите е фундаментално. Благодарение на тези два фактора правихме преходи. Връщахме си бързо топката и създавахме превъзходство", каза испанецът

Колегата му и сънародник от "Берое" Алехандро Сагерас коментира: "Много съм горд, имаме най-младия отбор в България. Играхме много минути с един човек по-малко. Можехме да направим и равенство, имахме много ясна ситуация за 2:1. Това говори за характера на този отбор. Това е млад отбор, който расте всеки ден. Този мач ни направи по-добри. Само трябваше да вкараме този втори гол, още малко късмет и можеше да спечелим този мач. Имахме план за този мач. Видяхте, че този план го изпълнявахме. И то срещу отбор, който игра в Европа. Тези момчета, с човек по-малко, бяха опасни срещу отбор като "Левски". Моите играчи само искаха да играят своята игра и да спечелят мача. Малките детайли правят така, че един състав като "Левски" да ни вкара гол. Второто видяхте, че момчетата показаха най-доброто от себе си. Много са доволни, въпреки че не си тръгват победители."

Левски, Берое, Хулио Веласкес, Алехандро Сагерас

