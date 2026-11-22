"Левски" спечели убедително с 4:1 домакинството си срещу "Локомотив 1929" (Сф) в мач от XV кръг на Първа лига. Така шампионите отговориха по категоричен начин на критиките заради загубата с 0:3 от ЦСКА в дербито на 8 ноември. Това беше първи мач за "сините" на ст. "Георги Аспарухов" след 78 дни прекъсване.

С 11-ата си шампионатна победа за сезона "Левски" се върна поне за 3 часа начело в класирането с 35 т. От 18:00 ч. досегашният лидер ЦСКА (34 т.) ще гостува на "Ботев" (Пд).

Днес "сините" решиха да се реваншират на феновете си още от първите минути. Те поведоха още в 8-ата минута след автогол на Раян Бидунга, който вкара топката във вратата си след удар на Евертон Бала.

"Левски" се оттегли на почивката при резултат 2:0. В 34-ата минута самият Бала вкара след асистенция на Армстронг Око-Флекс.

През втората част домакините вкараха още два пъти. Колумбиецът Хуан Переа беше точен в 56-ата минута след чудесно извеждане на възстановения от дълго лечение на травма Акрам Бурас. А в 83-ата минута вкара и Майкон след пас на Хевертон.

До края "Локомотив 1929" успя да намали чрез Калоян Костов в 87-ата минута. "Железничарите", които и в този мач са водени от временния треньор Александър Георгиев, са на последно място с 9 точки, на 2 точки от предпоследния - "Ботев" (Вр).

ОТЗИВИ

След края и.д. треньор на "Локомотив 1929" Александър Георгиев изрази недоволството си от съдийството на Георги Давидов: "С такъв резултат причините ще ги открием не точно сега. Ще направим анализ в утрешния ден. Изключително слаби бяхме пред гола. Имахме възможност да реализираме поне 3-4 положения. Имаме слабост при отбелязването на голове. "Левски" имаше от шест удара, шест в очертанията и ни вкараха четири гола. Не съм доволен, защото допуснахме четири гола. След 4:0 няма значение какво се е случило. Противникът се изненада от пресата ни. Притежанието беше 60:40 в наша полза през първото полувреме. "Левски" е изключително силен отбор, класата си каза думата. Направихме, каквото беше по силите ни, но не успяхме. Не прави чест на Георги Давидов. Имаше моменти, в които не даваше нарушения, не даваше жълти картони. Резултатът вече е 3:0 за "Левски", не е нужно да се подкрепят, нужни са да са смели (б.ред. - съдиите). Това, което виждам не е смелост. Те газят противника допълнително. Не е нужно да се помага, особено на "Левски".

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес каза: "Беше много важно днес да се завърнем на победния път. След като си загубил последния мач, особено срещу противника, срещу който играхме, беше важно да победим. Искам да поздравя феновете и да им благодаря, защото никога не е лесно да дойдеш да подкрепиш след мача, който загубихме. Помогнаха ни много. В нито един турнир не е лесно да вкараш 4 гола. През първото полувреме редувахме интересни моменти с такива, в които не разбирахме достатъчно добре как и къде да атакуваме пространството. В крайна сметка те играеха в 3-5-2, което им даваше числено предимство в средата на терена. Трябваше да променим начина на пресиране, доволен съм от начина, по който футболистите го разбраха. През втората част беше важно да задържим правилната енергия и концентрация и да достигнем до третия гол. Отборът го направи и съм доволен. В анализа има неща, които да се подобрят, но най-важна е победата и трите точки. Никога не е добре да допуснеш гол, но го приемем нормално. По същия начин можеше да вкараме още два-три гола. Оливер Камдем е футболист, чийто договор изтичаше през юни 2027 г. По различни мотиви двете страни искаха да прекратят контракта."