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Кенийски бегач подобри 27-годишен световен рекорд

Божидар Саръбоюков този път не успя да влезе в Топ 3 на Диамантената лига

10 Юли 2026Обновена
Еманюел Уаниони води на финалната права пред британеца Джейк Уигтман, който до тази вечер държеше рекорда на турнира в Монако от 2:13.88 мин., поставен през 2022 г.
Еманюел Уаниони води на финалната права пред британеца Джейк Уигтман, който до тази вечер държеше рекорда на турнира в Монако от 2:13.88 мин., поставен през 2022 г.

Емануел Уаниони стана звездата на турнира от Диамантената лига в Монако, след като подобри един от най-старите световни рекорди при мъжете - в бягането на 1000 метра.

Кенийският суператлет, който на 1 август ще навърши 22 г., спечели състезанието с време 2:11.83 мин., като така подобри с 13 стотни най-доброто постижение, фиксирано от сънародника му Ноа Нгени преди почти 27 години - на 5 септември 1999 г., в Риети (Ит).

Уаниони, който е световен и олимпийски шампион на 800 метра и трикратен краен победител в Диамантената лига на тази дистанция, изпревари в рекордното си бягане Джейк Уигтман (Вбр, 2:12.77) и Джамел Седжати (Алж, 2:13.94), попълнили призовата тройка, плюс още осем топ бегачи.

 

Божидар Саръбоюков остана 4-и

Атлет №1 на България аза 2025 г. - Божидар Саръбоюков, не можа да се класира за четвърти пореден път в призовата тройка в скока на дължина на Диамантената лига. 21-годишният талант от Харманли постигна 8.36 м във втория си опит и дълго време това го държа на трета позиция. Но в петите скокове кубинецът Хорге Йоделин прескочи 8.38 и го измести от Топ 3.

Божидар направи общо три опита над 8 метра, като другите два бяха от 8.12 и 8.16. Той вече има първо (в Рим), второ (в Шанхай), трето (в Сянмън) и четвърто (в Монако) място в най-престижната атлетическа верига този сезон. Резултатът му тази вечер пък е негов най-добър на открито въобще, тъй като личният му (и национален) рекорд от 8.45 м бе поставен в зала през февруари тази година.

Победата със супер убедително представяне завоюва двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. Гъркът "препарира" конкурентите още с първия си скок от 8.48 м, и продължи с 8.52, 8.34 и 8.49, за да завърши с 8.61 м, само 4 см по-малко от неговия личен рекорд. На второ място с 8.39 м завърши ямаецът Уейн Пинок. 

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Ключови думи:

лека атлетика, Божидар Саръбоюков

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