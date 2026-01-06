Григор Димитров откри сезона експресно

Двукратният шампион Григор Димитров започна по убедителен начин юбилейното си 10-о участие на тенис турнира от категория "АТР 250" в Бризбън. Носителят на титлата в австралийския град от 2017 и 2024 г. разгроми в I кръг квалификанта Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 за малко повече от час.

Двубоят на централния корт "Пат Рафтър Арина" беше равностоен само в първите няколко гейма. След това 34-годишният българин тотално надигра своя испански връстник, осъществявайки един пробив в средата на първия сет и още два във втория. Димитров отрази единствения брейкбол, който предостави на съперника, и затвори двубоя след 67 мин. игра.

Българинът завърши срещата със 7 аса и 1 двойна грешка срещу 4 директни точки и 1 двойна за Кареньо Буста.

Григор демонстрира перфектна физическа форма, с което даде ясен сигнал, че окончателно е преодолял тежката контузия от миналото лято. В началото на юли 2025 г. първата ни ракета получи разкъсване в големия гръден мускул и пропусна четири месеца през втората половина на сезона.

"В момента се чувствам чудесно. И съм много щастлив, че отново съм тук - сподели българинът в ТВ интервюто на корта минути след последната точка днес. - Наистина усещам това място като много специално за мен. Всяка година виждам много приятели. Обичам публиката. Знам, че може би го повтарям твърде много пъти, но тук се чувствам като у дома си. Надявам се да ви донеса още много радост с представянето си на корта."

Във II кръг в Бризбън най-добрият ни тенисист ще се изправи срещу друг играч от квалификациите - 23-годишния белгиец Рафаел Колиньон, който изненадващо елиминира поставения под №5 Денис Шаповалов (Канада) с 6:4, 6:2. За Григор Димитров това ще е първа среща с този съперник в професионалния тур.

Мачът между българина и белгиеца ще се играе в четвъртък. При нов успех хасковлията ще се класира за 1/4-финалите, където негов съперник ще е победителят от мача между Брандън Накашима (САЩ) и квалификанта Кентен Алис (Франция).