"Джирото" в България поскъпна тайно с €14,3 млн.

БГНЕС Финалът на българското домакинство на "Джиро д`Италия" в София на 10 май беше изгледан от над 100 000 запалянковци по улиците на столицата.

Финалната сметка за домакинството в България на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия е с почти 50% по-висока от първоначално обявената от правителствените структури. Това личи от отговор на министъра на финансите Гълъб Донев на депутатски въпрос, отправен му от народния представител от "Демократична България" Джипо Джипов.

Вицепремиерът съобщава писмено, че общата сума, отпусната от държавния бюджет за организацията на "Джиро д`Италия" у нас, възлиза на 48,2 млн. евро. Предоставена е и разбивка по бенефициенти: 15 млн. евро за спортното министерство (б. а. - за таксата към италианските притежатели на правата за състезанието); 8,7 млн. евро за ангажираните с изпълнение на дейности по време на домакинството общо пет ведомства: ММС, МРРБ, МТ, МЗ и МВР; и сумарно 24,5 млн. евро, отпуснати на АПИ с две отделни решения на Министерския съвет - веднъж за 5 млн. евро и втори път за 19,5 млн. евро.

Именно последната сума, предвидена за текущи ремонти и обезпечаване на техническото състояние на републиканската пътна мрежа по маршрута на състезанието, е тази, която буди недоумение. Досега беше известно, че от Агенция "Пътна инфраструктура" са направили разчети за ремонтни дейности, свързани с "Джирото", на обща стойност 10,2 млн. евро. И с тази сума се знаеше, че разходите на българската държава по домакинството възлизат на 33,9 млн. евро. Но се оказва, че похарченият публичен ресурс всъщност е с 14,2 млн. евро повече.

Към този момент не е известно дали и как точно са усвоени средствата от пряко замесените министерства.

"Във връзка с поставения въпрос "каква е структурата на окончателните разходи на събитието по пера" считаме, че конкретна информация за усвоените средства по видове дейности може да се предостави от пряко ангажираните с провеждането на спортното събитие - министъра на младежта и спорта и министъра на туризма, както и от определените с Решение №836 на Министерския съвет от 2025 г. отговорни институции за изпълнение на различни видове дейности от одобрения прогнозен план за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта", пише в отговора на Гълъб Донев.

България беше домакин на т. нар. "Гранде Партенца" (големия старт на Обиколката на Италия) от 8 до 10 май. За трите дни колоната колоездачи премина етапите Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София.

Състезанието протече с чудесна организация и при огромен зрителски интерес, привлякъл глобалното внимание върху страната ни. Само финалът на III етап в столицата беше изгледан на живо от над 100 000 запалянковци по улиците, както и от милиони ТВ зрители по света. Отчетен беше рекорден интерес от страна на ексклузивния притежател на правата за излъчване "Уорнър Брос Дискавъри".