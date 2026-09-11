ЦСКА обвини БФС в преднамереност

СПОРТАЛ От ЦСКА се възмутиха, че капитанът на "Левски" Кристиан Димитров (вляво) е наказан само за 1 мач, а халфът на "червените" Макс Ебонг - за три.

Ръководството на ЦСКА обяви, че срещу клуба се води мръсна кампания и от БФС взимат дейно участие в това. Конкретен повод за недоволството станаха решенията на Дисциплинарната комисия от вчера във връзка с мача за Суперкупата на България в сряда.

От ЦСКА недоволстват, че халфът на отбора Макс Ебонг е наказан за три мача заради червения си картон, а капитанът на "Левски" Кристиан Димитров - само за един, макар че също беше изгонен. Освен това "червените" се възмутиха, че "Левски" е наказан само със затваряне на един сектор заради хвърлената стъклена бутилка, която улучи по главата пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов.

"Много граници бяха прекрачени и няма как да замълчим – когато виждаме, че феърплеят и справедливостта систематично се погазват по крайно нелицеприятен начин (...) Замълчахме след няколко двубоя, в които наши футболисти получаваха наказателни картони за "неправилно дишане", в резултат на което много скоро ще започнат да пропускат възлови срещи от календара. Налагаше ни се да слушаме нелепи обяснения и оправдания от съдийските екипи в тунела след мача - все с молби да не "раздухваме" случая. Преди броени дни не "раздухахме" дори и скандалната ситуация на мача със "Спартак" (Варна), която струваше важни точки на нашия клуб. И която отново се случи пред очите на цяла България!", обявиха от клуба, но добавиха, че търпението им се е изчерпало с въпросните решения на Дисциплинарната комисия.

"Двойният аршин в наказанията на Макс Ебонг и Кристиян Димитров е потресаващ. Дори да приемем, че изблъскването на първия е разчетено като "брутален акт" от дисциплинарния орган, то същото би трябвало да важи и за удара в главата на Анжело Мартино от страна на Димитров. Ситуация, която кристално се изяснява от хиляди видео повторения. Наложените наказания - 1 мач за футболиста на Левски и цели 3 за този на ЦСКА, говорят за абсолютен двоен стандарт. Погазени са всички принципи на справедливост и обективност! За капак дойде и абсурдното наказание "затваряне на един сектор за един мач" за удар със стъклена бутилка в главата на служебно лице по време на финала! Всичко изброено дотук категорично говори, че срещу ЦСКА се води мръсна кампания. Ние обаче ще сме пределно ясни - няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-успешния, обичан и популярен български клуб продължава!", обявиха от ЦСКА.

От клуба настояха за преразглеждане на наказанията и взимане на справедливи решения! "Настояваме и за кардинална промяна в съдийството на нашите двубои и отговорно отношение на всички фактори в Съдийската комисия и в БФС", бе добавено в декларацията.