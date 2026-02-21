България завърши като №29 по медали в Милано Кортина 2026

БОК С бронзовите си медали Лора Христова и Тервел Замфиров поставиха България сред 30-те най-успешни нации в Милано Кортина 2026

В Милано Кортина 2026 за пети път в историята на зимните олимпийски игри България заслужи място класирането по медали. 20-членният ни отбор завоюва две бронзови отличия - на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона - и това му отреди 29-о място в крайното подреждане.

В класацията са общо 30 позиции - 29 държави и т.нар. неутрални спортисти (руснаци и беларуси, нямащи право да участват под своите знамена), които имат един сребърен медал - на руснака Никита Филипов в най-новия олимпийски спорт, ски алпинизма. А участваха общо 92 държави.

България, която едва за втори път печели повече от един медал на едни зимни игри, е на 29-о място, само защото отличията на нашите спортисти са бронзови. Но пък имаме повече от Бразилия и Казахстан (по 1 титла), Дания, Естония, Грузия и неутралните (по 1 сребро), и Белгия - с един бронз.

Така че по общ брой медали България дели 22-ро място с Латвия (сребро и бронз).

Това не е най-предното класиране на страната ни на зимни олимпийски игри. То е от игрите в Нагано 1998, когато биатлонистката Екатерина Дафовска спечели единствената титла и България завършва на 15-о място от 24 държави с медали.

При първия въобще български "зимен" медал - бронза на ски бегача Иван Лебанов в Лейк Плесид 1980, отборът ни е 17-и от 20 страни в класацията.

В Солт Лейк Сити 2002, когато спортистите ни спечелиха рекордните три отличия наведнъж (сребро и бронз на Евгения Раданова в шорттрека и бронз на Ирина Никулчина в преследването на биатлона), България е 20-а от 24 страни. За последно преди тази година имахме медал в Торино 2006 (бронз на Евгения Раданова на 500 м шорттрек) и тогава бяхме на 21-во място от 26 държави с отличия.

Но трябва да се отбележи, че през годините дисциплините и спортовете в програмата на зимните игри непрекъснато се увеличаваха.

Ето и статистиката: В Лейк Плесид 1980 се разиграват 38 комплекта медали; в Нагано 1998 те са вече 69; в Солт Лейк Сити стават 78; в Торино се увеличиха до 84. А в Милано Кортина бяха разпределени общо 116 комплекта отличия и, резонно, страните, които успяха да спечелят поне по едно са повече - 30.

На XXV зимни игри на върха, както и в последните три издания, стъпи Норвегия. Този път скандинавската нация подобри двата абсолютни рекорда, които бяха пак нейно притежание. Норвежките спортисти подобриха постиженията за титли от едни зимни игри - от 16 на 18, и за общ брой медали - от 37 на 41.

В Топ 3 настъпиха размествания спрямо Пекин 2022. Германия, която преди 4 години бе втора с 27 отличия (12-10-5), този път е на 5-о място с 26 (8-10-8). Втората ѝ позиция бе заета от САЩ, които подобриха представянето си отпреди 4 години (9-9-7) и спечелиха 33 (12-12-9). А третото място с 10-7-3 окупираха нидерландците, доминирали в два спорта - кънки бягане и шорттрек. Пред Германия завърши още домакинът Италия с 10-6-4.

Ето и крайното подреждане: