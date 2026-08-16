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Стилияна Николова стана световна шампионка във Франкфурт

Ансамбълът пък спечели два бронзови медала на отделните съчетания

16 Авг. 2026Обновена
Стилияна Николова играе шампионското си съчетание с бухалки
БФХГ
Стилияна Николова играе шампионското си съчетание с бухалки

Стилияна Николова стана световна шампионка на съчетание с бухалки, а ансъмбълът на България спечели бронзовите медали и в двата финала на отделните уреди от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. 

20-годишната световна вицешампионка в многобоя игра първа от осемте финалистки на бухалки и за прецизното си изпълнение получи смайващите 30.150 т. След това нито една от останалите гимнастички не успя да постигне подобно нещо. Призовата тройка след Стилияна затвориха Таисия Онофричук (Укр) и рускинята Мария Борисова с по 30.050. 

Преди това Николова зае 7-о място на обръч (шампионка там стана украинката Таисия Онофричук), а ѝ предстои още да играе съчетанието си с лента.

Ансамбълът ни в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова пък представи силно композицията си с пет топки и получи 28,400 т. Титлата спечели отборът на Бразилия с 29,450 т., а на второ място се нареди Китай - олимпийският шампион в многобоя от Париж 2024 заслужи 28,900 т. Световният шампион Испания допусна грешки и остана едва на пета позиция с 27,450 т.

След това, с три обръча и два чифта бухалки, възпитаничките на треньорката Весела Димитрова получиха 28.750 т. и отново се класираха на трето място. И тук титлата сензационно спечели ансамбълът на Бразилия (29.450), следван от Испания (29.050). 

А двете отличия спряха 4-годишната серия без медал. За последно ансамбълът ни спечели отличие на планетата в София 2022, когато стана златен медалист в многобоя.

Така страната ни има вече 5 медала от от тазгодишния шампионат на планетата след среброто на Стилияна Николова в индивидуалния многобой и среброто в отборната надпревара. 

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Ключови думи:

художествена гимнастика

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