Зеленски отхвърли новата идея на Путин

Днес, 15:22

Президентът на Украйна Володимир Зеленски на практика отговори на офертата за края на войната, която руският президент Владимир Путин е дал в телефонния си разговор с американския си колега Доналд Тръмп и която Москва ще поддържа на предстоящата среща в Будапеща. Според многобройни източници, Путин предлага Русия да спре атаката във всички области, ако Украйна изтегли войските си от незавладените територии на Донецка област. 

"Няма да дадем нищо на Русия", заяви днес Зеленски. "Не разбирам защо на лидера на най-голямата държава са му необходими още няколко километра", допълни той.

Предложението на Путин вероятно се смята от Белия дом за "напредък в преговорите". Медии в САЩ писаха, че специалният пратеник Уиткоф е призовал за изтегляне на украинските войски от Донецка област. Американският президент Тръмп обаче до този момент е коментирал единствено необходимостта от спиране на войната по линия на фронта. 
Зеленски обаче на практика препотвърждава позицията си за неотдаване на украинска земя - тази позиция той зае и при предишни обсъждания за евентуална размяна на територии. От ежедневните изявления на Зеленски за състоянието на войната, става ясно, че военното командване на Украйна обсъжда "определени стъпки" на фронта, както и "увеличаване на броя на далечните удари по Руската федерация".

"Фокс" попита тази вечер президента Доналд Тръмп: "Получихте ли някакво усещане от Путин, че той ще бъде отворен за идеята да се сложи край на тази война, без да се отнема значителна собственост от Украйна?" Тръмп отговори: "Е, той ще вземе нещо, той е спечелил определена територия".

 

Володимир Зеленски, Владимир Путин, Донецк

