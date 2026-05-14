Водачът на бунта срещу британския премиер подаде оставка като министър

Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка днес, като заяви в писмо, че е загубил доверие в лидерството на премиера Киър Стармър.

Стрийтинг е сред водачите на бунта срещу британския премиер и един от фаворитите за нов лидер на лейбъристите и съответно за премиер на Великобритания. Във вторник трима министри - Алекс Дейвис-Джоунс, Джес Филипс и Миата Фанбуле - обявиха, че напускат постовете си, докато Стармър се опитваше да укроти нарастващото недоволство сред съпартийците си срещу неговото лидерство. Премиерът увери кабинета, че няма да подаде оставка, въпреки нарастващия натиск да се оттегли.

"Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби“, написа Стрийтинг в писмо до министъра, публикувано в социалната мрежа Екс. "Където се нуждаем от визия, имаме вакуум. Където се нуждаем от посока, имаме отклонение. Това беше подчертано от вашата реч в понеделник", пише Стрийтинг.

В писмото Стрийтинг казва, че подава оставка, защото иска в Лейбъристката партия да се проведе надпревара за лидерство с "възможно най-добрите кандидати". Той обаче не дава график кога това е възможно да се случи. Другото име, което се споменава като евентуален участник в новите избори, е кметът на Манчестър Анди Бърнам. Той обаче не е депутат, което е пречка за лидерския пост. Единственият вариант да влезе в парламента е някой депутат да подаде оставка и Бърнам да заеме мястото му.