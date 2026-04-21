Унгария очаква петролът по "Дружба" да потече още днес

Унгария очаква днес отново да потече петролът по тръбопровода "Дружба", съобщава агенция "Блумбърг", без да назовава източниците си. Това съобщиха БТА и БНР.

Часове преди съобщението в Унгария победителят на изборите и бъдещ премиер Петер Модяр призова украинския президент Володимир Зеленски възможно най-скоро да пусне руския петрол по тръбата, която беше повредена през януари:

"Мога да кажа на украинския президент следното: не се познаваме, не сме говорили по телефона или по някакъв друг начин, но това не е игра. Ако петролопроводът "Дружба" е в състояние да транспортира суров петрол, моля той да бъде отворен в съответствие с поетите ангажименти. Искаме руснаците да го захранят със суров петрол, защото без съдействието и на двете страни той просто не работи. Имаме информация, че това може да стане в близките дни, както вече съобщиха редица източници".

По информация на Франс прес посланиците на страните членки в Евросъюза се очаква да дадат "зелена светлина" на заема от 90 милиарда евро за Украйна, който беше блокиран от Унгария заради спирането на транзита по "Дружба".

Все още действащият унгарски премиер Виктор Орбан потвърди вчера, че ще вдигне блокадата на заема, след като петролопроводът заработи отново.