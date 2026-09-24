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Туск към Радев: Трябва много да подкрепяме Украйна

Българският премиер обяви, че ще разчита на Полша и за МиГ-29, и за F-16

Днес, 14:31
Доналд Тук посрещна Румен Радев с военни почести
БГНЕС
Доналд Тук посрещна Румен Радев с военни почести

"Трябва много последователно да подкрепяме Украйна", заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на четири очи с премиера Румен Радев. Българският премиер е на официално посещение във Варшава. В делегацията са военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Иван Демерджиев и икономическият министър Александър Пулев. 

Доналд Туск предупреди за предстоящите критични зимни месеци и отбеляза, че макар между Полша и България да има различия, двете страни са обединени от становището, че войната трябва да приключи, но без това да означава капитулация за Украйна. Според него Русия извършва саботажи по полската граница, които са част от хибридната война. По отношение на евентуално участие на Владимир Путин на срещата на Г-20 в Маями Туск заяви, че би подкрепил подобна стъпка само ако тя води до реален мир, а не се възприема от Москва като насърчение за агресия.

От своя страна Румен Радев призова за запазване на комуникационните канали, за да се намали рискът от ескалация на конфликта в непосредствена близост до границите на НАТО. Той изтъкна зачестилите инциденти с паднали дронове и ракети в съседни държави като аргумент за търсене на дипломатически диалог.

Във военната сфера България ще разчита на Полша за нов ремонт на двигателите за изтребителите МиГ-29, както и за бъдещо сътрудничество в поддръжката и обучението за самолетите F-16.

 

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Ключови думи:

Румен Радев, Доналд Туск

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