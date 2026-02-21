Тръмп въведе 10% мито за всички държави по света

ЕПА/БГНЕС „Срамувам се от някои членове на съда, абсолютно се срамувам, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за нашата страна“, заяви ядосният на Върховния съд Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп спази заканата си и подписа указ, с който налага глобално мито от 10%, влизащо в сила на 24 февруари (вторник). Той съобщи за това свое действие в собствената си социална мрежа Truth Social, а след това и Белият дом потвърди за новия указ, като добави, че той ще действа 150 дни.

"За мен е голяма чест да подпиша в Овалния кабинет глобални мита от 10 % за всички страни, които влизат в сила почти веднага", написа Тръмп.

Часове по-рано той обяви, че ще обложи с 10% мито всички държави по света, като заяви, че ставката ще е "в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме". Тръмп каза, че ги налага по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс.

Тръмп разказа, че стоманодобивен магнат искал да го разцелува заради митата.

„Това е много влиятелен човек - много силен човек. Той е работил дълги години в стоманодобивната индустрия. Баща му е основал този бизнес. И той ми каза: „Господине, искам да ви целуна.“ Аз попитах: „Защо?“. Той отвърна: „Защото работехме само по един час седмично, а след като въведохте митата, целият този чужд боклук, който изсипваха в нашата страна, спря.““

Ходът на Тръмп дойде след като Върховният съд на САЩ отмени широкообхватните и специфични за всяка отделна държава мита, които президентът започна да налага от април 2025 г. Тези пакети с нови ставки обхванаха десетки страни, с позоваване на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 г. Върховният съд обаче постанови, че макар законът позволява на президента да регулира чуждестранната търговия при извънредна ситуация в страната, той не му позволява да налага мита.

Тръмп реагира изключително остро, обвинявайки съда, че е под чуждо влияние. Той обаче добави, че съдебното решение го прави „по-силен“, тъй като президентът можел да налага дори по-високи мита в защита на страната.

Според Белия дом от глобалното 10-процентно мито ще бъдат изключени само сектори, които са обект на отделни разследвания, включително фармацевтичния, както и вносът на стоки по силата на споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Уточнява се още, че дори държавите, които вече имат сключени споразумения с администрацията на Тръмп, ще бъдат обложени с 10%, независимо от договорените по-рано ставки.

Представител на администрацията обаче заяви, че впоследствие ще бъдат търсени други законови механизми за въвеждане на „по-подходящи или предварително договорени“ нива.

Финансовите пазари реагираха с умерен ръст на решението на Върховния съд на САЩ, а бизнес организации приветстваха решението като източник на по-голяма предвидимост. Големи търговски партньори на САЩ, като Евросъюзът, Великобритания и Канада заявиха, че все още анализират ситуацията. Канада все пак определи новото мито от 10% като „неоправдано“, но предупреди, че може да последват нови и по-мащабни търговски мерки от страна на Вашингтон.

Демократите в САЩ веднага призоваха за незабавно връщане на средствата на засегнатите компании и потребители, макар че според някои законодатели липсва ясен правен механизъм за това.

Според първи анализ на Университета на Пенсилвания, евентуално възстановяване на неправомерно събрани мита на американски вносители на чуждестранни стоки може да е на обща стойност $175 млрд. Под въпрос са поставени и търговските сделки, които пратениците на Тръмп договориха през последните месеци под заплахата от въвеждане на високи тарифи.

Как и кога може да има връщане на внесени мита?

За почти всички стоки, подлежащи на тарифи в САЩ, вносителят оставя гаранция в агенцията за митническа и гранична защита и плаща приблизителна тарифа за стоката, за да я внесе. Правителството взема окончателно решение за стойността на митото - процес, известен като ликвидация, и това обикновено става до 314 дни след вноса на стоките. Надплатените суми се възстановяват, а при недостиг вносителят трябва да доплати.

В решението си за отмяна на митата Върховният съд на САЩ не казва как ще се връщат надвзетите суми. В особено мнение съдия Брет Кавано заяви, че решението вероятно ще доведе до сериозни практически последици в близко бъдеще, включително възстановяване на суми.

Сега делото ще иде в Съда по международна търговия, за да се уредят възстановяванията. Към момента на произнасяне на Върховния съд са били заведени над 1000 дела в международния търговски съд, търсещи възстановяване на суми. Очаква се броят им да скочи в пъти. Не е ясно дали има възможност за колективен иск, който да обхване широк кръг от компании, платили вече високи мита, според правни експерти. Същевременно желаещите да си възстановят суми имат 2 години, за да заведат иск, съгласно търговското законодателство на САЩ.

Процесът може непропорционално да навреди на по-малките предприятия, много от които вече са пострадали повече от митата, отколкото мощните компании, като Costco например.

В Съда по международна търговия е имало искове за мащабни възстановявания на суми и преди. Например през 1986 г. Конгресът прие данък за поддръжка на пристанищата, който се оценяваше въз основа на стойността на всички товари, влизащи и излизащи от пристанищата на САЩ. През 1998 г. Върховният съд постанови, че част от данъка е противоконституционна. Съдът за международна търговия наблюдаваше процеса на възстановяване на тези данъци, включващ над 100 000 ищци под управлението на съдия Джейн Рестани. Делото все още не е завършило.

Така че процесът по връщане на парите сега може да отнеме много години.