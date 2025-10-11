Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп ще обиколи за 7 часа Израел и Египет

200 американски войници ще следят за примирието в Газа

Днес, 13:02
Pixabay

Двеста американски войници пристигнаха в Израел, за да наблюдават мирното споразумение за Газа, съобщи ABC News. Войниците са специалисти по транспорта, планирането, логистиката и сигурността, си посочва в съобщението.

Американските сили ще създадат координационен център. Той ще бъде на територията на Израел, войниците няма да влизат в Газа.

Очаква се войниците да работят заедно с представители на партньорски страни, граждански организации и частния сектор с цел да се гарантира редовното поддържане на примирието и потока на хуманитарна помощ към ивицата Газа.

Споразумението за наблюдение на примирието е първа стъпка в плана за стабилност в Газа. То включва и координация между службите за сигурност и хуманитарните организации с цел възстановяване и подкрепа на цивилното население в ивицата Газа. Всичко това пък е част от по-широките усилия на Вашингтон да гарантира стабилност в Газа „до установяването на постоянна управляваща власт“.

Израелската армия се оттегли на предварително договорената линия, така в момента ЦАХАЛ контролира малко по-малко от половината територия на Газа. С постепенното изтегляне на израелската армия от Газа се очаква други държави да разположат сили за сигурност в района, за да подпомогнат поддържането на реда, докато бъде създадена местна администрация.

Освобождаването на заложниците

Източник от "Хамас" заяви пред Ал-Араби, че всички заложници ще бъдат освободени заедно утре сутринта. По това време в Израел трябва да пристигне президентът на САЩ Доналд Тръмп - вероятно той ще се види със заложниците. Терористите отвлякоха повече от 250 души. 48 от тези заложници все още са Газа. Смята се, че около 20 от тях все още са живи и те ще бъдат освободени в понеделник.

Малко по-късно през същия ден, "Хамас" ще пердаде телата на загиналите заложници. Министерството на религиозните служби на Израел съобщи в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.

Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на Хевра Кадиша - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.

В рамките на споразумението, Израел ще освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1700 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. Израелската затворническа служба събра палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелски заложници, и ги транспортира до затворническите комплекси Офер и Кциот. Затворниците ще останат там, докато освобождаването им не бъде одобрено от израелското политическо ръководство.

Мирна конференция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Египет Абдел Фатах Саид свикват в понеделник от 14.30 ч. Среща на мира в Шарм Ел-Шейх. Покана за участие в срещата, посветена на прекратяването на огъня в сектора Газа, получиха лидерите на 20 страни - Испания, Германия, Великобритания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Кипър, Гърция, Бахрейн, Кувейт и Канада. Преди това Доналд Тръмп ще кацне сутринта в Тел Авив в 9.30, ще разговаря със семействата на заложниците, ще държи реч в Кнесета в 11 часа. 

След това Тръмп ще излети за Шарм Ел-Шейх, където в 14.30 ще се състои мирната церемония. Два часа и половина по-късно Тръмп ще излети за САЩ. На събитието няма да има представител на Хамас, не е ясно дали ще има представител на Израел. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес ще бъдат в египетския курорт.

Събитието вече бе помрачено - трима дипломати от Катар, които трябваше да участват в него, загинаха в пътно-транспортно произшествие в Шарм Ел-Шейх, а други двама бяха ранени. Според египетската държавна телевизия, петимата катарци и египетски шофьор са пътували в автомобила, като катастрофата е причинена от загуба на контрол над волана.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Газа, Хамас

Още новини по темата

Огънят в Газа спря
10 Окт. 2025

Край на войната в Газа
09 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Израел и "Хамас" започват преговори в Шарм-ел-Шейх
06 Окт. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
16 Септ. 2025

ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина
13 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Израел атакува ръководството на "Хамас" в Доха
09 Септ. 2025

Хутите потвърдиха смъртта на премиера си
31 Авг. 2025

Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа
25 Авг. 2025

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар