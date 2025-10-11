Тръмп ще обиколи за 7 часа Израел и Египет

Двеста американски войници пристигнаха в Израел, за да наблюдават мирното споразумение за Газа, съобщи ABC News. Войниците са специалисти по транспорта, планирането, логистиката и сигурността, си посочва в съобщението.

Американските сили ще създадат координационен център. Той ще бъде на територията на Израел, войниците няма да влизат в Газа.

Очаква се войниците да работят заедно с представители на партньорски страни, граждански организации и частния сектор с цел да се гарантира редовното поддържане на примирието и потока на хуманитарна помощ към ивицата Газа.

Споразумението за наблюдение на примирието е първа стъпка в плана за стабилност в Газа. То включва и координация между службите за сигурност и хуманитарните организации с цел възстановяване и подкрепа на цивилното население в ивицата Газа. Всичко това пък е част от по-широките усилия на Вашингтон да гарантира стабилност в Газа „до установяването на постоянна управляваща власт“.

Израелската армия се оттегли на предварително договорената линия, така в момента ЦАХАЛ контролира малко по-малко от половината територия на Газа. С постепенното изтегляне на израелската армия от Газа се очаква други държави да разположат сили за сигурност в района, за да подпомогнат поддържането на реда, докато бъде създадена местна администрация.

Освобождаването на заложниците

Източник от "Хамас" заяви пред Ал-Араби, че всички заложници ще бъдат освободени заедно утре сутринта. По това време в Израел трябва да пристигне президентът на САЩ Доналд Тръмп - вероятно той ще се види със заложниците. Терористите отвлякоха повече от 250 души. 48 от тези заложници все още са Газа. Смята се, че около 20 от тях все още са живи и те ще бъдат освободени в понеделник.

Малко по-късно през същия ден, "Хамас" ще пердаде телата на загиналите заложници. Министерството на религиозните служби на Израел съобщи в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.

Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на Хевра Кадиша - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.

В рамките на споразумението, Израел ще освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1700 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. Израелската затворническа служба събра палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелски заложници, и ги транспортира до затворническите комплекси Офер и Кциот. Затворниците ще останат там, докато освобождаването им не бъде одобрено от израелското политическо ръководство.

Мирна конференция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Египет Абдел Фатах Саид свикват в понеделник от 14.30 ч. Среща на мира в Шарм Ел-Шейх. Покана за участие в срещата, посветена на прекратяването на огъня в сектора Газа, получиха лидерите на 20 страни - Испания, Германия, Великобритания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Кипър, Гърция, Бахрейн, Кувейт и Канада. Преди това Доналд Тръмп ще кацне сутринта в Тел Авив в 9.30, ще разговаря със семействата на заложниците, ще държи реч в Кнесета в 11 часа.

След това Тръмп ще излети за Шарм Ел-Шейх, където в 14.30 ще се състои мирната церемония. Два часа и половина по-късно Тръмп ще излети за САЩ. На събитието няма да има представител на Хамас, не е ясно дали ще има представител на Израел. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес ще бъдат в египетския курорт.

Събитието вече бе помрачено - трима дипломати от Катар, които трябваше да участват в него, загинаха в пътно-транспортно произшествие в Шарм Ел-Шейх, а други двама бяха ранени. Според египетската държавна телевизия, петимата катарци и египетски шофьор са пътували в автомобила, като катастрофата е причинена от загуба на контрол над волана.