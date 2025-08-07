Медия без
Тръмп пак е разочарован от Путин

07 Авг. 2025
EPA/BGNES

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че все още не е решил дали да наложи санкции срещу Русия в петък. Репортер попита Тръмп дали „ултиматумът към Путин“ все още е в сила, а Тръмп отговори, че това зависи от думите, което ще каже президентът на Руската федерация. „Много съм разочарован“, напомни Тръмп.

Американският президент отрече информацията на The New York Post, че той настоява за среща Путин-Зеленски преди да се види с руския президент. САЩ не са поставяли такова условие. "Не, не. те много много искаха да се видят с мен, а аз направих всичко, което е по силите ми, за да спра убийствата", заяви президентът Тръмп

