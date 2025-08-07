Тръмп пак е разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че все още не е решил дали да наложи санкции срещу Русия в петък. Репортер попита Тръмп дали „ултиматумът към Путин“ все още е в сила, а Тръмп отговори, че това зависи от думите, което ще каже президентът на Руската федерация. „Много съм разочарован“, напомни Тръмп.

Американският президент отрече информацията на The New York Post, че той настоява за среща Путин-Зеленски преди да се види с руския президент. САЩ не са поставяли такова условие. "Не, не. те много много искаха да се видят с мен, а аз направих всичко, което е по силите ми, за да спра убийствата", заяви президентът Тръмп