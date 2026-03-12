Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ отварят петролния резерв

Днес, 05:04
ЕПА/БГНЕС

САЩ ще използват стратегическия петролен резерв, за да смекчат рязкото поскъпване на петрола, заяви американският президент Доналд Тръмп. „Сега малко ще намалим обема (на резерва) и това ще свали цените“, допълни Тръмп. 

Решението на президента идва в критичен момент за световната икономика, провокиран от военните действия в Персийския залив:
Веднага след началото на операция “Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари, цената на суровия петрол сорт Брент надхвърли 140 долара за барел. Анализатори прогнозираха цени до 180-200 долара, ако блокадата на Ормузкия проток продължи.

Преди това изявление Стратегическият петролен резерв на САЩ се намираше на нива от около 370 милиона барела. Критиците на администрацията изразиха опасения, че по-нататъшно източване може да застраши националната сигурност при дълготраен конфликт.
Тръмп обяви освобождаването на 30 милиона барела в рамките на следващия месец. Общо ще бъдат деблокирани 172 милиона барела нефт в течение на 120 дни, съобщи министерството на енергетиката.

Целта е да се успокоят пазарите и да се предотврати скок на цените на бензина в САЩ над 6 долара за галон, което би застрашило икономическата стабилност.

Действията на САЩ изглежда са координирани - Международната агенция по енергетика (МАЕ) препоръча на 11 март от стратегическите петролни резерви да бъдат деблокирани 400 милиона барела черно злато – най-агресивният подобен ход в историята ѝ, в опит да ограничи препускащите цени на суровината в хода на войната между Съединените щати и Израел с Иран. МАЕ заяви, че мярката е била одобрена единодушно от нейните 32 държави членки, като резервите ще бъдат освободени в рамките на период, отговарящ на обстоятелствата във всяка от тях.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, петрол

Още новини по темата

МАЕ обяви деблокиране на рекордните 400 млн. барела петрол

11 Март 2026

Иран отказа да играе на световното по футбол заради САЩ
11 Март 2026

Големите спонсори на републиканците залагат на Марко Рубио
10 Март 2026

Тръмп обеща войната да спре до дни
10 Март 2026

Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна
09 Март 2026

Цената на петрола мина 100 долара за барел
09 Март 2026

Тръмп: С Нетаняху ще решим колко да продължи войната
09 Март 2026

Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

07 Март 2026

Тръмп уволни вътрешната министърка Кристи Ноем

05 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

Тръмп нареди пълно спиране на търговията с Испания

04 Март 2026

Избухва нова енергийна война
02 Март 2026

Тръмп: Часът на свободата за Иран наближава
28 Февр. 2026

Зеленски и Тръмп поговориха за мирна среща на върха
26 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?