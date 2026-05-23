Тръмп и Рубио видяха напредък в преговорите между САЩ и Иран

Проектът на бъдещото споразумение с Иран като цяло е съгласуван, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той отбеляза, че в рамките на споразумението с Иран Ормузкият проток ще бъде отворен, а останалите подробности ще бъдат обявени скоро.

По същото време американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че е постигнат известен напредък в преговорите между Вашингтон и Иран и че САЩ може би ще имат „нещо да кажат“ по въпроса в следващите дни, предаде Ройтерс.

„Има някакъв напредък, постигнат е напредък, дори като ви говоря в момента, се работи по въпроса. Има шанс, дали ще е по-късно днес, утре, след няколко дни, че ние може да имаме какво да кажем“, каза Рубио пред журналисти по време на посещението си в Делхи.

По това време Axios съобщи, че утре, 24 май, Тръмп ще вземе решение за евентуално подновяване на войната с Иран. Президентът на САЩ бе цитиран за казва: "Шансовете за споразумение с Иран в момента са „50 на 50". Или ще ги ударя по-силно, отколкото някога са били удряни, или ще подпишем добра сделка“.

В същото време Иран заяви днес, че всеки механизъм, засягащ Ормузкия проток, трябва да бъде договорен между Иран, Оман и държавите, граничещи с водния път, и че САЩ „нямат нищо общо“ с това.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакай заяви днес, че Техеран е в последния етап от изготвянето на рамка за споразумение за прекратяване на войната със САЩ. "В рамките на разумен период от 30 до 60 дни ще бъдат обсъдени подробностите по тези точки и в крайна сметка ще бъде сключено окончателно споразумение. В момента сме в процес на финализиране на тези меморандуми за разбирателство", каза той пред държавната телевизия IRIB.

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф се срещна с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир в иранската столица Техеран в рамките на продължаващите дипломатически усилия за разрешаване на регионалното напрежение, съобщиха иранските държавни медии. От изявленията стана ясно, че ако има сближаване, то е за темите, по които се преговаря.

Докато Al Hadath съобщаваше, че Иран е готов да спре обогатяването на уран над 3,6% за период от 10 години, друг саудитски телевизионен канал „Ал-Арабия“ публикува днес „окончателен проект“ на евентуално споразумение между САЩ и Иран, който звучи доста спорно. Споразумението, според „Ал-Арабия“, предвижда следното:

✅ Незабавно, всеобхватно и безусловно прекратяване на огъня по всички фронтове, включително сухопътни, морски и въздушни.

✅ Взаимно задължение да не се нанасят удари по военна, гражданска или икономическа инфраструктура.

✅ Прекратяване на военните операции и прекратяване на информационната война.

✅ Задължения за зачитане на суверенитета, териториалната цялост и ненамеса във вътрешните работи.

✅ Гарантирана свобода на корабоплаването в Персийския залив, Ормузкия пролив и Оманския залив.

✅ Съвместен механизъм за мониторинг на изпълнението и разрешаване на спорове.

✅ Преговорите по нерешените въпроси ще започнат в рамките на седем дни.

✅ Постепенно отменяне на санкциите на САЩ в замяна на ангажимента на Иран към условията на споразумението.

✅ Потвърдено спазване на международното право и Устава на ООН.

В проекта на споразумението не се споменават ключовите изисквания на САЩ, включително демонтирането на иранската ядрена програма и предаването на 60% обогатен уран, ограничаването на ракетната програма и прекратяването на подкрепата за съюзнически групировки.