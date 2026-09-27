Швейцарците решават дали да са още неутрални

Швейцарските граждани ще решат на референдум дали да затегнат правилата, свързани с традиционния неутралитет на страната.

Инициативата би въвела разпоредба, че неутралитетът на Швейцария е "постоянен и въоръжен", забранява членство във военни съюзи или сътрудничество с тях (освен когато страната е пряко атакувана или атаката е непосредствено предстояща) и забранява присъединяването към санкции срещу воюващи държави, освен ако те не са наложени от самия Съвет за сигурност на ООН.

Дни преди референдума, прогнозите бяха, че Швейцария ще отхвърли категорично инициативата.

Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г. и е част от политическата и историческата идентичност на страната. Той позволява на Швейцария да остане извън двете световни войни и дълго време е възприеман като един от основните стълбове на нейната сигурност и независимост.

Този статут обаче е застрашен, след като Швейцария наложи санкции на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., заяви Кристоф Блохер - политик ветеран и поддръжник на дясната Швейцарска народна партия (SVP).

Правните рамки на швейцарския неутралитет не са изрично разписани в конституцията на страната, а се определят от Хагската конвенция от 1907 г. Според нейните разпоредби неутралните държави са длъжни да запазят пълна безпристрастност спрямо воюващите страни и да не допускат използването на своята територия за военни цели.

Блохер, който е ръководил успешни кампании срещу задълбочаването на връзките с Европейския съюз, заяви, че неутралитетът е подкопаван, тъй като заради санкциите Русия вече възприема Швейцария като страна в конфликта. Според него Третата световна война може да не е толкова далеч и тогава няма да има значение дали Швейцария е неутрална или не.

Швейцарското правителство и повечето политически партии, с изключение на SVP, се противопоставят на предложението, като външният министър Иняцио Касис заяви, че то би навредило на националната сигурност и би попречило на съвместните учения с НАТО.