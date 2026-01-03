САЩ удариха Венецуела

В столицата на Венецуела се разнесоха силни взривове, предадоха световните медии. Военновъздушните сили на САЩ са нанесли серия удари по военни цели в Каракас.
Съобщава се за атаки срещу форт Тиуна и авиобазата "Генералисимус Франсиско де Миранда".
The US has launched a significant number of airstrikes against Venezuela.
Multiple locations across the country are experiencing targeted attacks on important military assets. pic.twitter.com/BkVFl1KZir
Местни хора разказват, че са ги събудили множество силни експлозии, шум на ниско прелитащи самолети и сирени в нощта на 3 януари - около 2 ч. след полунощ (местно време).
Американски военни хеликоптери CH-47 Chinook са били видени да кръжат над Каракас, което говори за начало на наземна операция във Венецуела.
Според Ройтерс американски военни вече са кацнали в столицата на Венецуела.
Президентът на Колумбия Густаво Петро призова за спешна среща на ООН. "В момента бомрардират Каракас. Целият свт трябва за знае, че атакуват Венецуела със снаряди", написа Петро в мрежата Х.
Ударите идват след повишаване на напрежението между САЩ и Венецуела и зачестили закани на американсия президент Доналд Тръмп срещу режима на Николас Мадуро. Тръмп обяви управлението на Мадуро за "терористична организация".
Тръмп обвинява Каракас, че стои зад трафика на наркотици, които заливат САЩ. Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролните й запаси.