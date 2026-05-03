САЩ съкращават военния си състав в Германия с далеч над 5000 души

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души.

"Ще съкратим много повече и съкращаваме далеч повече от 5000", заяви президентът на САЩ пред журналисти в Уест Палм Бийч, щата Флорида.

Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите "шест до дванадесет месеца" и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността.

Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническата страна членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че "американците очевидно нямат никаква стратегия" спрямо Иран и че Техеран "унижава" най-голямата световна сила.

Президентът Тръмп заяви, че САЩ могат отново да започнат да нанасят удари по Иран.

Тръмп коментира вчерашното поредно иранско предложение за окончателно прекратяване на военните действия, предадено на САЩ чрез Пакистан, което се състои от 14 точки. Предложението съдържа „ясна пътна карта“ за постигане на споразумение.

"Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той би бил приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години", отбеляза в отговор Доналд Тръмп. По думите му морската блокада, организирана от военноморските сили на САЩ, е „много приятелска“. Тръмп заяви, че би искал да унищожи останалия ракетен потенциал на Иран. Според американската администрация, в резултат на ударите на САЩ и Израел Техеран разполага само с 15% от тези мощности.