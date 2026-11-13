САЩ спряха всички полети

Американската федерална авиационна администрация (FAA) разпореди пълно спиране на полетите в САЩ. Преустановени са всички излитания от всички летища в страната до ново нареждане. Като причина за това решение, което е взето „по съображения за безопасност“, от ведомството посочиха „извънредни обстоятелства“. Решението засяга цялото въздушно пространство на Съединените щати и оставя хиляди пътници и авиокомпании в режим на изчакване на фона на разследването на спешната ситуация.

„Въпросът с пристигащите международни полети ще се решава индивидуално“, заявиха от FAA. 3100 самолета се опитваха да кацнат към полунощ, българско време, на американска земя.

Вероятната причина е смущение в радиочестотите на Националната система за въздушното пространство на САЩ (NAS).

Според представители на правоохранителните органи, предварителните доклади сочат, че спирането на полетите в цялата страна в САЩ не е било причинено от кибератака. Според неофициална информация, забраната ще бъде вдигната в 7:00 ч. сутринта сутринта, българско време.

От атентатите на 11 септември 2001 г. насам в Съединените щати имаше само едно мащабно спиране на въздушния трафик в национален мащаб. Това се случи на 11 януари 2023 г., когато FAA разпореди спиране на всички излитания в САЩ за около два часа заради технически срив и повреда в критичната система за предупреждение на пилотите (NOTAM).

Министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин заяви: "Всички са в безопасност. Няма причина да се тревожите за близките си или за нещо подобно." "Не виждам никаква причина да се свързват инцидентът с Microsoft и този с FAA", допълни той. "Става дума за прекъсване на телекомуникационните услуги. Това не е поредният 11 септември", каза още Мълин.

Националната метеорологична служба на САЩ съобщава, че изпитва проблеми с интернет и комуникациите в цялата страна.