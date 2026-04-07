САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг

Тръмп: "Цяла една цивилизация ще загине тази вечер"

07 Апр. 2026
Остров Харг
САЩ и Израел атакуваха остров Харг, предаде иранската агенция Mehr. Съобщава се, че въздушните удари са поразили бункери и фортификационни съоръжения. Иранските държавни медии съобщават за „няколко ударни вълни“.

Американските въоръжени сили нанесоха удари по военни цели на остров Харг, съобщава неназован източник на Axios. САЩ нанесоха „десетки“ удари по бункери, радарна станция и складове за боеприпаси на острова, съобщи Fox News. Израелската армия (IDF) официално обяви, че е завършила масирана операция срещу „инфраструктурни обекти на терористичния режим“ в Иран, без да уточнява обектите. Освен терминалите на Харг, има ирански съобщения за удари по железопътен мост в град Кашан, жп. линия в град Карадж и обекти в провинция Алборз.

Командващият на аерокосмическите сили на Иран обяви началото на нов етап от войната, като разположи нови двойни пускови установки за ракетите „Фатах“ и „Хейбар-Шекан“.

Атаките се случват на фона на крайния срок - 3 часа българско време тази нощ, който президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран, за да сключи споразумение и да отвори Ормузкия проток. В противен случай Тръмп заплаши с пълно унищожение на енергийната мрежа на Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес написа в социалната си мрежа: "Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да възкръсне. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Въпреки това, сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно – КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години на изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!

Остров Харг е основният център за износ на петрол от Иран. През Харг преминава около 90–95% от морския износ на ирански петрол и петролни продукти – на практика това е главният „петролен клапан“ на страната. На острова са съсредоточени огромни петролни хранилища (около 28–30 милиона барела), товарен капацитет и терминали за супертанкери с пропусквателна способност до няколко милиона барела на денонощие. Всяко спиране или сериозна повреда на терминала веднага би ударила валутните приходи на Техеран, бюджета и курса на риала. Затова Харк е ключовата уязвима точка на иранската икономика.

 

Още новини по темата

Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул
07 Апр. 2026

Партньорите на САЩ се дистанцират от плановете на Тръмп за Иран
07 Апр. 2026

Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15
05 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Иран свали втори американски самолет
04 Апр. 2026

Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”
03 Апр. 2026

Иран свали американски изтребител
03 Апр. 2026

България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток
02 Апр. 2026

Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

02 Апр. 2026

МАЕ: Недостигът на дизел и керосин ще застигне Европа този месец
01 Апр. 2026

Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн
01 Апр. 2026

Путин се опитва да пробие петролните санкции срещу Русия

01 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

