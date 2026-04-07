САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг

САЩ и Израел атакуваха остров Харг, предаде иранската агенция Mehr. Съобщава се, че въздушните удари са поразили бункери и фортификационни съоръжения. Иранските държавни медии съобщават за „няколко ударни вълни“.

Американските въоръжени сили нанесоха удари по военни цели на остров Харг, съобщава неназован източник на Axios. САЩ нанесоха „десетки“ удари по бункери, радарна станция и складове за боеприпаси на острова, съобщи Fox News. Израелската армия (IDF) официално обяви, че е завършила масирана операция срещу „инфраструктурни обекти на терористичния режим“ в Иран, без да уточнява обектите. Освен терминалите на Харг, има ирански съобщения за удари по железопътен мост в град Кашан, жп. линия в град Карадж и обекти в провинция Алборз.

Командващият на аерокосмическите сили на Иран обяви началото на нов етап от войната, като разположи нови двойни пускови установки за ракетите „Фатах“ и „Хейбар-Шекан“.

Атаките се случват на фона на крайния срок - 3 часа българско време тази нощ, който президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран, за да сключи споразумение и да отвори Ормузкия проток. В противен случай Тръмп заплаши с пълно унищожение на енергийната мрежа на Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес написа в социалната си мрежа: "Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да възкръсне. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Въпреки това, сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно – КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години на изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!

Остров Харг е основният център за износ на петрол от Иран. През Харг преминава около 90–95% от морския износ на ирански петрол и петролни продукти – на практика това е главният „петролен клапан“ на страната. На острова са съсредоточени огромни петролни хранилища (около 28–30 милиона барела), товарен капацитет и терминали за супертанкери с пропусквателна способност до няколко милиона барела на денонощие. Всяко спиране или сериозна повреда на терминала веднага би ударила валутните приходи на Техеран, бюджета и курса на риала. Затова Харк е ключовата уязвима точка на иранската икономика.