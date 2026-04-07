Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул

Днес, 14:17
Областният управител на Истанбул Давут Гюл дава подробности за атентата.
Трима терористи бяха простреляни пред консулството на Израел в Истанбул. По думи на очевидци в близост до консулството е имало престрелка, предава Reuters.

При нападението има двама ранени полицай. Един от нападателите със сигурност е ликвидиран на място, другите двама са тежко ранени, съобщава телевизионният канал Habertürk.

Нападателите са открили огън по охранителния пункт пред дипломатическата мисия в квартал „Левент“. Турските специални части (PÖH) са реагирали незабавно. Освен ранените полицаи, няма информация за пострадали служители на консулството. То не е работи от година и половина. 

Целият район около израелското консулство е отцепен. Движението в една от най-натоварените части на Истанбул е парализирано. Засилена е охраната на всички дипломатически представителства на Израел и САЩ в страната (включително в Анкара и Адана).

Турското външно министерство осъди нападението, определяйки го като „терористичен акт, целящ да дестабилизира сигурността на страната“. Израелското правителство нареди на своите дипломати в региона да останат в защитени зони до второ нареждане.

Самоличността на терористите е установена. 

Нападателите са наели бял седан от фирма в град Измит (провинция Коджаели) три дни преди нападението. Двама от нападателите са братя.

Единият от извършителите е бил обект на наблюдение заради симпатии към радикални групировки, опериращи в пограничните райони на Сирия.

Братът на радикализирания нападател е бил добре познат на полицията в Измит заради разпространение на наркотици. Разследващите проверяват дали комбинацията от идеологическа обработка и нуждата от средства е мотивирала братята за тази самоубийствена мисия.

 

Още новини по темата

САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг
07 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Израел въведе смъртно наказание само за палестинци
31 Март 2026

НАТО свали в Турция четвърта балистична ракета от Иран
30 Март 2026

Лошото време отмени множество полети на малкото летище в Истанбул
30 Март 2026

Израел ликвидира командира на иранските ВМС
26 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии
26 Март 2026

Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

24 Март 2026

7 луксозни яхти за поне 100 млн. евро изгоряха в Бодрум
22 Март 2026

Иран нанесе масирани удари по градове в Израел
22 Март 2026

Израел взриви ирански кораби в Каспийско море
18 Март 2026

Израел ликвидира и иранския министър на разузнаването
18 Март 2026

Франция натиска Ливан да признае държавата Израел
15 Март 2026

