Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул

Трима терористи бяха простреляни пред консулството на Израел в Истанбул. По думи на очевидци в близост до консулството е имало престрелка, предава Reuters.

При нападението има двама ранени полицай. Един от нападателите със сигурност е ликвидиран на място, другите двама са тежко ранени, съобщава телевизионният канал Habertürk.

Нападателите са открили огън по охранителния пункт пред дипломатическата мисия в квартал „Левент“. Турските специални части (PÖH) са реагирали незабавно. Освен ранените полицаи, няма информация за пострадали служители на консулството. То не е работи от година и половина.

Целият район около израелското консулство е отцепен. Движението в една от най-натоварените части на Истанбул е парализирано. Засилена е охраната на всички дипломатически представителства на Израел и САЩ в страната (включително в Анкара и Адана).

Турското външно министерство осъди нападението, определяйки го като „терористичен акт, целящ да дестабилизира сигурността на страната“. Израелското правителство нареди на своите дипломати в региона да останат в защитени зони до второ нареждане.

Самоличността на терористите е установена.

Нападателите са наели бял седан от фирма в град Измит (провинция Коджаели) три дни преди нападението. Двама от нападателите са братя.

Единият от извършителите е бил обект на наблюдение заради симпатии към радикални групировки, опериращи в пограничните райони на Сирия.

Братът на радикализирания нападател е бил добре познат на полицията в Измит заради разпространение на наркотици. Разследващите проверяват дали комбинацията от идеологическа обработка и нуждата от средства е мотивирала братята за тази самоубийствена мисия.