Саботаж спря стотици влакове в Германия

Над 300 влака спряха в Германия след като неизвестни лица са прерязали и откраднали кабелите на няколко места в района на Гелзенкирхен. Движението на каквито и да е влакове в района е невъзможно.

Освен това - има затруднения по маршрутите от Дортмунд до Мюнхен, от Хамбург до Базел или от Северна Германия до Кьолн, както съобщи „Дойче Бан“.

Регионалните и междуградските влакове около Гелзенкирхен са били отменени или пренасочени в широк радиус.

Говорител на полицията в Гелзенкирхен обясни, че предполагаемите крадци са прерязали и изтръгнали кабелите по релсите на няколко места. При това извършителите са действали много грубо. Вследствие на това са престанали да функционират сигналните и управляващите системи. Полицията е била уведомена рано сутринта около 4:55 ч. Следователи от федералната и провинциалната полиция са били на мястото на престъплението.

Все още не е ясно колко време ще отнеме отстраняването на повредата. Първоначално железопътната компания се надяваше, че ситуацията ще се нормализира около обяд. Междувременно на портала Zuginfo.NRW се посочва: „Според актуалната прогноза затрудненията вероятно ще продължат до вечерните часове.“