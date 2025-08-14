Медия без
Руската делегация излетя за Аляска

Днес, 11:56

Руски държавен самолет Ил-96-300 с номер RA-96023 излетя от Москва в посока Анкоридж, Аляска. Смята се, че на борда е делегацията, която ще вземе участие в преговорите с американския президент Доналд Тръмп утре. Официална информация, че на борда на руския самолет се намира Владимир Путин засега няма. 

Самолетът се насочва към базата на ВС на САЩ "Елмендорф-Ричардсън" - според CNN това е мястото, което ще е домакин на срещата на двамата президенти. 

Потвърдено е, че в състава на руската делегация за преговорите влизат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и шефът на РФПИ Кирил Дмитриев. 

