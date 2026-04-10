Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад ще се проточат

Консултациите в Исламабад между САЩ и Иран по всяка вероятност ще продължат до късно през нощта и е възможно да продължат и в неделя, съобщи пакистански източник пред телевизионна компания CNN.

Че преговорите може да бъдат удължени с още един ден, по-рано съобщи и иранската агенция Tasnim. Според нея окончателно решение засега не е взето.

Преговорите са в задънена улица по въпроса за отварянето на Ормузкия проток, пише Financial Times, позовавайки се на два източника. Отбелязва се, че Иран настоява за свой контрол върху протока и за правото да събира такси от корабите за преминаване. Иранските преговарящи отхвърлят идеята за „съвместен контрол“.

Преговорите се провеждат в присъствен формат, потвърдиха по-рано в Белия дом. В тях участват също министър-председателят на Пакистан Шахбаз Шариф и главнокомандващият армията Асим Мунир, добавя източник на CNN. В Исламабад в момента е почти 22:00 часа.

По-рано премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф заяви, че Иран и САЩ са готови за уреждане на разногласията по дипломатически път. Преговорите започнаха чрез посредници, а по-късно през деня преминаха към преки разговори.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в хотел "Serena" в Исламабад, начело на американската делегация за преговорите, в която влизат Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп, и бизнесменът Стив Уиткоф. Преди да излети за Пакистан Джей Ди Ванс обясни, че е умерен оптимист.

Преди началото на преговорите високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че САЩ са се съгласили да освободят иранските активи, замразени в Катар и други чуждестранни банки, като Техеран определи това като знак за добра воля за постигане на трайно мирно споразумение и обвърза тази стъпка с гаранции за безопасно преминаване през Ормузкия проток. По-късно представител на Белия дом заяви, че съобщенията за освобождаване на ирански активи са неверни твърдения.

През целия петък Иран даваше противоречиви сигнали - няколко пъти иранската делегация трябваше да излети от Техеран и няколко пъти беше съобщавано, че преговорите са безсмислени и делегацията, водена от шефа на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, не излиташе. Иранците твърдяха, че поне 3 от десетте пункта, за които са се разбрали със САЩ, не са изпълнени. Накрая делегацията пристигна в Пакистан в 23 часа снощи.

Това накара президента на САЩ Доналд Тръмп да напише няколко поста в социалната си мрежа, с които директно заплаши Иран с нови атаки. „Иранците изглежда, не осъзнават, че нямат никакви козове, освен краткосрочния шантаж на световната общност чрез международните морски пътища. Единствената причина, поради която днес все още са на повърхността, са преговорите!“, обясни Тръмп.

Паралелни разговори се водят за деескалация в Ливан, след като в сряда само в рамките на 10 минути Израел нанесе най-мащабните удари от началото на войната. Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от израелския премиер Бенямин Нетаняху, че атаките ще бъдат намалени. Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелската армия, обаче заяви: "Израелската армия е във война, не сме в примирие. Продължаваме да се сражаваме в Ливан и това е основното ни бойно поле. Има примирие с Иран, но и там можем да подновим огъня във всеки един момент, и то по значителен начин."