САЩ са поискали от Израел да спре ударите в Ливан

Днес, 08:30
Кадър от Бейрут след удара на ЦАХАЛ в средата на седмицата. Според ливанското Министерство на здравеопазването са загинали 1888 души и над 6092-ма са ранени.
EPA/BGNES
Кадър от Бейрут след удара на ЦАХАЛ в средата на седмицата. Според ливанското Министерство на здравеопазването са загинали 1888 души и над 6092-ма са ранени.

САЩ са поискали от Израел пауза в ударите в Ливан преди началото на преки преговори, съобщават източници на Axios.

Става дума за временно прекратяване на атаките срещу „Хизбула“ до първата среща между страните, която трябва да се проведе следващата седмица във Вашингтон.

Идеята е предложена от Ливан. Според източниците Вашингтон подкрепя искането на Бейрут и призовава Израел да намали интензивността на ударите. Окончателно решение все още не е взето (в същото време израелски медии пишат, че ударите вече са намалели).

Преговорите между представители на Израел и Ливан с посредничеството на САЩ трябва да започнат във вторник. Това ще бъде първият кръг на пряк диалог, след който се очакват по-подробни обсъждания.

Спирането на ударите в Ливан е било едно от условията на Иран в преговорите с американците.

