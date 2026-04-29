Нова флотилия наближава Газа

Днес, 06:53
Яхтата „Madleen", с която Грета Тунберг почти стигна до Израел миналата година
Яхтата „Madleen“, с която Грета Тунберг почти стигна до Израел миналата година

Нова голяма гражданска флотилия се насочва към Газа. Официалното заглавие на инициативата е Global Sumud Flotilla.

В момента флотилия наброява около 60–70 кораба, като се очаква те да станат над 100. Между 1000 и 3000 участници от над 100 държави вероятно ще се включат в морския поход към Газа. 

Корабите отплаваха от Испания и Франция, прегрупираха се в италианското пристанище Аугуста, Сицилия, и в момента пресичат Средиземно море към Газа (някои са близо до Крит). Очаква към флотилията да се присъединят още съдове от Гърция и Турция.

https://globalsumudflotilla.org/tracker/

Мисията цели да достави хуманитарна помощ. Сред доброволците има около 1000 медицински специалисти, които носят специализирано оборудване за възстановяване на здравната система в Газа. Сред известните личности на борда е ирландската лекарка д-р Маргарет Конъли, сестра на президента на Ирландия, както и актрисата Сюзън Сарандън, носителка на "Оскар".

Израел твърди, че флотилията е свързана с "Хамас" и вероятно ще я спре, както спря предишните две мисии.

Greenpeace е основен организатор на флотилията, тя участва с кораба си Arctic Sunrise. Испанската хуманитарна организация за спасяване по море Open Arms също придружава конвоя, помагайки с логистиката и безопасността на по-малките съдове.

Паралелно с флотилията, към Газа върви и сухопътен конвой - (North African Sumud Land Convoy), състоящ се от около 1000 души, които се движат през Северна Африка към границата с Газа.

Преди имаше две подобни инициативи. „Флотилията на свободата“ завърши с логистичен и административен провал, без корабите изобщо да успеят да достигнат водите на Газа. Миналата година Грета Тунберг беше на борда на яхтата Madleen, която се опита да достигне Газа. Израелските специални части спряха плавателния съд в международни води. Според активистите са били използвани химически спрейове при качването на борда.

Грета и останалите участници (включително евродепутатът Рима Хасан) бяха отведени в израелското пристанище Ашдод.. Тунберг отказа да подпише документ, че е влязла в страната незаконно, но след кратък престой в ареста бе депортирана към Стокхолм. Самата тя нарече случилото се „отвличане“. Тунберг не пътува с новата флотилия.

Тунберг се присъедини и към следващата вълна на Global Sumud Flotilla през есента на 2025 г. Този път мащабът беше по-голям, но израелските сили отново прехванаха водещите кораби.

