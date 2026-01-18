Медия без
Николай Младенов поставя оръжията в Газа под законен надзор

Днес, 12:12
Снимка: Архив

Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ) ще започне организирането на незабавна хуманитарна помощ, ще възстанови основните услуги за хората и ще гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт, това съобщи в социалните мрежи Върховният представител за Газа Николай Младенов. Той декларира, че основната цел е "устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците".

"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от НКАГ. Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа Младенов. Той благодари "на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно".

