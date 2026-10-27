Нетаняху е изправен пред решителен вот в Израел

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се изправя пред първите национални избори в страната си след терористичната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Гласува се за 120-местния Кнесет. Очаква се „Ликуд“ на Нетаняху да загуби изборите, а първа политическа сила да стане „Яшар!“ на генерала от запаса Гади Айзенкот. Това обаче не решава въпроса за властта.

В последното проучване на „Маарив“ „Яшар“ е най-голямата партия с 21 мандата, а „Ликуд“ пада с два мандата до 18. Проучването на „Зман Исраел“ дава на „Яшар“ 26 мандата срещу 20 за „Ликуд“. Седмица по-рано същата агенция даваше 24 мандата за „Яшар“ и 20 за „Ликуд“. Две седмици преди вота проучванията на „Маарив“, Канал 13 и KAN показаха, че „Яшар“ води. Канал 12 дава на „Яшар“ 23 мандата срещу 21 за „Ликуд“.

Нито един блок – нито около „Ликуд“, нито около „Яшар“, на този етап не може да събере необходимите 61 мандата за мнозинство. В най-добрия случай опозиционният блок би могъл да набере 54 места, показва проучване на „Зман Исраел“.

На този етап арабските партии, „Раам“ и Обединеният списък, могат да получат общо 14 мандата. Те не са част от нито един от двата блока и са нежелани от тях. Възможно е да има изненада единствено сред малките партии, които гравитират около избирателната бариера, която в Израел е 3,25%.

Кой е Гади Айзенкот?

Айзенкот е израелски генерал от запаса и политик, водач на партия „Яшар!“.

Той е роден през 1960 г. в Тиберия и израства в Ейлат. Служи в бригада „Голани“, а през 2015 г. Нетаняху го назначава за 21-вия началник на Генералния щаб на израелската армия. Пенсионира се през януари 2019 г. след 40 години служба. Като военен е известен с доктрината „Дахия“, според която армията трябва да нанася тежки удари в центъра на силата на „Хизбула“. Критикуван е заради подкрепата си за съдебния процес срещу войник, осъден за убийство на обезоръжен нападател в Хеврон.

Айзенкот влезе в политиката преди изборите през 2022 г., присъединявайки се към алианса „Национално единство“ на Бени Ганц. След терора на 7 октомври 2023 г. той бе министър без портфейл и наблюдател във военния кабинет. Синът му Гал, на 25 години, загина в Газа през декември 2023 г. в капан в тунел в Джабалия. Племенникът му Маор Коен Айзенкот загина ден по-късно. Айзенкот стана особено популярен след тази трагедия.

През юли 2025 г. напусна партията на Ганц и подаде оставка от Кнесета. След това основа „Яшар!“.

Определя се като центрист. Противник на създаването на палестинска държава. Противник на освобождаването на ултраортодоксални мъже от военна служба. На 15 октомври обеща, че „Хамас“ няма да управлява Газа след 18 месеца и че в рамките на две седмици след встъпването в длъжност ще бъде създадена държавна комисия за разследване на 7 октомври.

Кой е Бенямин Нетаняху?

Бенямин Нетаняху, известен с прякора си Биби, е роден в Израел, но израства в Пенсилвания, САЩ. Бил е дипломат, включително посланик в ООН. Биби става депутат за пръв път през 1988 г., а през 1996 г. вече е избран за премиер. Министър-председател е до 1999 г., след това е външен министър и финансов министър в кабинета на Ариел Шарон. През 2009 г. отново става министър-председател и е такъв до 2021 г., когато предава властта на Нафтали Бенет и Яир Лапид. Малко повече от година по-късно Нетаняху си връща властта.